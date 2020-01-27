Erciyes'te sakatlanıp mahsur kalan dağcıyı jandarma kurtardı - Son Dakika
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Erciyes'te sakatlanıp mahsur kalan dağcıyı jandarma kurtardı

6 saat önce

Erciyes Dağı'nda sakatlanıp mahsur kalan dağcı, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından kurtarıldı.

Erciyes'te sakatlanıp mahsur kalan dağcıyı jandarma kurtardı, System.String[]

Erciyes Dağı'nda sakatlanıp mahsur kalan dağcı, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından kurtarıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Dağı zirvesine tırmanan A.N.D. ve A.K.D, Çobanini rotasından inişe geçti.

Dağcılardan A.N.D, iniş sırasında bacağından sakatlandı. İkilinin yardım istemesi üzerine JAK ekipleri bölgeye hareket etti.

Ekipler, 1,5 saat süren çalışma sonucu 3400 rakımlı Şeytan Vadisi girişindeki dağcıları kar motoruyla kayak merkezine indirdi.

Sakatlanan dağcıya 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:34 Kaynak: AA
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