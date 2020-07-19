Erciyes'te şehitler anısına zirve tırmanışı yapıldı - Son Dakika

Kayseri'de K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü üyeleri, 15 Temmuz ve Kıbrıs şehitleri ile gazilerini anmak için Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

Erciyes'te bir araya gelen Kayseri ve Ankara'dan 7 dağcı, dün başlayan zirve tırmanışını bugün tamamladı.

Tekir bölgesinden harekete geçen ve kamp alanındaki teknik toplantının ardından yürüyüş yapan dağcılar, Şeytan Deresi'ni geçip zirveye ulaştı.

Zirvede şehitler için açılan Türk bayrağı önünde İstiklal Marşı okunup saygı duruşunda bulunuldu.