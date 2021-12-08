Erciyes'te sevindiren kar yağışı - Son Dakika
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Erciyes'te sevindiren kar yağışı

08.12.2021 17:25

Erciyes'te sevindiren kar yağışı Ekipler yolları açık tutmak için çalışıyor Erciyes Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, turizmcileri sevindirirken ekipler ise yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erciyes'te sevindiren kar yağışı

Ekipler yolları açık tutmak için çalışıyor

KAYSERİ - Erciyes Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, turizmcileri sevindirirken ekipler ise yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kayseri'de bulunan ve Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı'nda kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Öğleden sonra etkisini artıran kar yağışı turizmcileri sevindirdi. Uzun aradan sonra pistlerde kar gören vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirerek karın keyfini çıkardı. Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri yolları sürekli açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erciyes'te sevindiren kar yağışı
Erciyes'te sevindiren kar yağışı
Erciyes'te sevindiren kar yağışı
Erciyes'te sevindiren kar yağışı
Erciyes'te sevindiren kar yağışı
Erciyes'te sevindiren kar yağışı
Erciyes'te sevindiren kar yağışı
Erciyes'te sevindiren kar yağışı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Erciyes'te sevindiren kar yağışı - Son Dakika


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