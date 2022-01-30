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Erciyes'te sömestir yoğunluğu - Son Dakika

Erciyes'te sömestir yoğunluğu

30.01.2022 14:48
Erciyes'te sömestir yoğunluğu

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu yaşanıyor.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu yaşanıyor.

Kayseri'de 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'de sömestir yoğunluğu yaşandı. Türkiye'nin dört bir yanında tatilciler, sömestir tatili için Erciyes'i tercih etti. 1200 yatak kapasiteli Erciyes'te otellerdeki doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Tatilciler, toplam uzunluğu 102 kilometreyi bulan pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı. Kimi tatilciler de çocuklarıyla pistlerde kızakla kayarak, günün tadını çıkarttı. Erciyes'e ailesi ile birlikte gelen 12 yaşındaki Necati Eymen Şahin, "7'nci sınıfa gidiyorum. Kayseri'de yaşıyorum. Karne hediyesi olarak snowboarda bugün başladım. Burada eğlenceli zaman geçiriyorum. Erciyes çok güzel,  herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

7 yaşındaki Zeynep Yıldız ise, "Burada kayak yapıyorum ve eğleniyorum. Erciyes çok güzel. Ailem ile birlikte buraya geldik" ifadelerini kullandı. Samsun'dan gelen Berat Dökmen de, "Kayağı babam öğretti, burada çok güzel kayıyorum. Erciyes'i çok beğendim" dedi.

Erciyes'te sömestir yoğunluğu
Erciyes'te sömestir yoğunluğu
Erciyes'te sömestir yoğunluğu
Erciyes'te sömestir yoğunluğu
Erciyes'te sömestir yoğunluğu
Erciyes'te sömestir yoğunluğu
Erciyes'te sömestir yoğunluğu
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Kayak Merkezi, Erciyes, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erciyes'te sömestir yoğunluğu - Son Dakika


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