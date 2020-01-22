Erciyes'te sucuk yeme yarışması düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciyes'te sucuk yeme yarışması düzenlenecek - Son Dakika

Erciyes'te sucuk yeme yarışması düzenlenecek

6 saat önce

Erciyes Kayak Merkezi'nde 26 Ocak'ta sucuk yeme yarışması yapılacak.

Erciyes'te sucuk yeme yarışması düzenlenecek, System.String[]

Erciyes Kayak Merkezi'nde 26 Ocak'ta sucuk yeme yarışması yapılacak.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Sucukla Patla" sloganıyla düzenlenecek yarışmada, 15 yarışmacı en fazla sucuğu yemek için kıyasıya mücadele edecek.

Yarışmacılar, Erciyes Tekir Kapı bölgesindeki yarışmada 15 dakikada onlarca sucuk ekmeği yemek için ter dökecek.

Kayseri Ticaret Borsası tarafından desteklenen, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından düzenlenen yarışmada dereceye girenlere 6 bin lira para ödülü dağıtılacak ve çeşitli hediyeler verilecek.

Yarışmada ünlü Dj Suat Ateşdağlı da zirvede sahne alacak.

Organizasyon komitesi tarafından kurayla belirlenerek yarışmaya hak kazanan 15 yarışmacı, 25 Ocak'ta www.sucuklapatla.com adresli internet sitesinden ve Erciyes Kayak Merkezi'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

Kayak Merkezi, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede iç organlarının ters yerde olduğunu öğrendi
Fenerbahçe-Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek Şirketler poşetin ardından lastik, pil, yağ ve elektronik eşya gibi ürünler için de beyanname verecek Bisikleti araç olarak değerlendirip, ceza kestiler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 19:53:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erciyes'te sucuk yeme yarışması düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]