Erciyes'te tatilci yoğunluğu - Son Dakika

Erciyes'te tatilci yoğunluğu

Erciyes\'te tatilci yoğunluğu
Son Güncelleme: 19.01.2021 11:59

KAYSERİ'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde kar seviyesinin artmasıyla birlikte oteller tamamen doldu.

KAYSERİ'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde kar seviyesinin artmasıyla birlikte oteller tamamen doldu. Tatilciler, pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon bu yıl 15 Aralık'ta açıldı. Son dönemde yağan kar ile birlikte pistler kayak için elverişli duruma geldi. 1500 yatak kapasiteli oteller son yağan karın ardından tamamen doldu. Özellikle Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya'dan gelen yabancı turistler ile yerli turistler, pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşadı. Tatilcilerin kimisi de snowboard yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erciyes'te tatilci yoğunluğu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erciyes'te tatilci yoğunluğu - Son Dakika
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