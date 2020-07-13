Erciyes'te Temmuz ayında kayak keyfi - Son Dakika

Erciyes'te Temmuz ayında kayak keyfi

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te, Kayseri Snowboard Bölge Takımı Temmuz ayında kayak yapma imkanı buluyor.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te, Kayseri Snowboard Bölge Takımı Temmuz ayında kayak yapma imkanı buluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Erciyes Master Planı kapsamında Erciyes'imiz misafirlerine sadece kışın değil her mevsim hizmet ediyor" dedi.

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İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek dağı Erciyes, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes Master Planı kapsamında yaz aylarında da kayakçılara spor kampı imkanı sunuyor. Erciyes Dağı, kayak sporunu dört mevsim yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda Erciyes Dağı'nın Sütdonduran Yaylasında Kayseri Snowboard Bölge Takımı kayakçıları spor kampı yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Temmuz ayında Erciyes Dağı'nda kayak yapıldığını belirterek, "Şehrimizin ve ülkemizin önemli bir değerini büyük yatırımlarla adeta dünyanın hizmetine sunduk. Sadece ülkemiz değil, dünyanın birçok yerinden misafirlerimizi ağırladık. Erciyes'imiz uluslararası kalite ve hizmet belgelerine sahip olduğundan dolayı kış tatiline gelecek yabancı turistler için bir güven telkin etti. Dünyada, özellikle Avusturya, İsviçre, Fransa gibi ülkelerde çok büyük ve meşhur kayak merkezleri olmasına rağmen ISO standartlarını dünyada ilk alan kayak merkezinin Erciyes olması bizlere ayrıca gurur veriyor. Erciyes Master Planı kapsamında Erciyes'imiz misafirlerine sadece kışın değil her mevsim hizmet ediyor" diye konuştu.

'KAYAK YAPILAN MUHTEŞEM BİR NOKTADAYIZ'

Erciyes'in çok sayıda mili ve uluslararası organizasyonuna ev sahipliği yaptığını ifade eden Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ise, "Erciyesimiz hem turistlik manada hem de sportif manada şehrimize, bölgemize, ülkemize hizmet ediyor. Fakat şu anda bulunduğumuz nokta çok ilginç ve güzel bir yer. Hala temmuz ayı olmasına rağmen kayak yapılan muhteşem bir noktadayız. Bu vadide temmuz ayının sonuna kadar kar oluyor. Burada Hacılar Belediyemizin dağ evi var ve belediyemizin açmış olduğu yoldan istifade ederek Gençlik İl Müdürlüğümüz kayakçılarımıza spor kampı ortaya koydu. Erciyes'in dışında olmasına rağmen dört mevsim kayak yapılıyor ve yavrularımız bir haftadır eğitim görüyorlar" ifadelerini kullandı.

- Kayseri
Kayseri, Erciyes, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Erciyes'te Temmuz ayında kayak keyfi - Son Dakika Spor
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