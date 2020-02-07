Erciyes'te tipi etkili oluyor - Son Dakika
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Erciyes'te tipi etkili oluyor

6 saat önce

Erciyes Dağı'nda etkisini gösteren tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

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Erciyes Dağı'nda etkisini gösteren tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.


Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda yağan karla beraber tipi etkili oldu. Aniden bastıran tipi nedeniyle Erciyes'e çıkan ve inen araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Karla mücadele ekipleri de, kapanan yolları açmak için çalıştı. - KAYSERİ

Türkiye, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:57 Kaynak: İHA
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