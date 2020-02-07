Erciyes'te tipi etkili oluyor - Son Dakika

Erciyes'te tipi etkili oluyor
6 saat önce
Erciyes Dağı'nda etkisini gösteren tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:57 Kaynak: İHA
Erciyes Dağı'nda etkisini gösteren tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda yağan karla beraber tipi etkili oldu. Aniden bastıran tipi nedeniyle Erciyes'e çıkan ve inen araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Karla mücadele ekipleri de, kapanan yolları açmak için çalıştı. - KAYSERİ
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