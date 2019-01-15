Son Dakika Haberleri: Erciyes'te Tipi Uyarısı

Erciyes'te Tipi Uyarısı

25 dakika önce

Erciyes Kayak Merkezi'nde, yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle 15-16 Ocak'ta mekanik tesislerin kapalı olacağı bildirildi.

Erciyes'te Tipi Uyarısı, System.String[]
Erciyes Kayak Merkezi'nde, yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle 15-16 Ocak'ta mekanik tesislerin kapalı olacağı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bu gece ve yarın Erciyes'te yoğun kar yağışı ve tipinin beklendiği belirtildi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te bulunan mekanik tesislerin olumsuz hava koşullarından dolayı iki gün boyunca kapalı olacağı kaydedildi.

Öte yandan Erciyes'e çıkmayı planlayan vatandaşların hava durumuna göre hareket etmesi uyarısında bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:29 Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Erciyes, Güncel
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