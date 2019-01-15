Erciyes'te Tipi Uyarısı
25 dakika önce
Erciyes Kayak Merkezi'nde, yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle 15-16 Ocak'ta mekanik tesislerin kapalı olacağı bildirildi.
Erciyes Kayak Merkezi
'nde, yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle 15-16 Ocak'ta mekanik tesislerin kapalı olacağı bildirildi. Kayseri
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bu gece ve yarın Erciyes'te yoğun kar yağışı ve tipinin beklendiği belirtildi. Türkiye
'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te bulunan mekanik tesislerin olumsuz hava koşullarından dolayı iki gün boyunca kapalı olacağı kaydedildi.
Öte yandan Erciyes'e çıkmayı planlayan vatandaşların hava durumuna göre hareket etmesi uyarısında bulunuldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:29 Kaynak: AA
Son Dakika! Trump'ın Skandal Sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan Sert Yanıt: Kimse Sokak Kabadayısı Diliyle Türkiye'yi Tehdit Edemez
Giresunlular Kenevir Ekmek İstiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Güvenli Bölge Türkiye Tarafından Oluşturulacak
İstanbul Havalimanı'na Büyük Taşınma 3 Mart'tan Sonra Başlayacak