Erciyes'te turistlere üniversite öğrencilerinden dil desteği - Son Dakika

KAYSERİ'de üniversite öğrencilerinin Erciyes Kayak Merkezi'nde turistlere dil konusunda yardımcı olması amacıyla, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Erciyes A.Ş. arasında 'Zirvede Kariyer' protokolü imzalandı.

Erciyes A.Ş. toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve akademisyenler katıldı. Burada konuşan Rektör Çalış, üniversitelerinin şehrin sorunlarıyla ilgilendiğini ve destek olmak için çalıştıklarını vurguladı. Erciyes A.Ş. ile protokol imzaladıklarını kaydeden Çalış, "Bu çerçevede Erciyes Üniversitesi'ndeki Çin Dili ve Edebiyatı, Kore Dili ve Edebiyatı ve Rus Dili ve Edebiyatı gibi kendini kanıtlamış bölümler vardır. Biz Erciyes'te üniversite olarak Erciyes A.Ş.'nin yanında olacağız. Hem öğrencimize hem de kuruluşumuza katkı sağlayacağız. Yabancı dillerde eğitim gören öğrencilerimiz veya mezunlarımız, protokol çerçevesinde turistlerimize yönelik çalışmalar yapacaklar. Bu sayede hem turizme hem de şehrimizin gelişmesine katkı sağlayacağız" dedi.

'İHTİYAÇLARIMIZI ÜNİVERSİTEMİZDEN TEMİN EDECEĞİZ'

Erciyes Kayak Merkezi'nde son yıllarda ciddi bir turizm potansiyeline ulaşıldığını anlatan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ise, Erciyes'te çok sayıda ülkeden yabancı misafirleri ağırladıklarını belirtti. Kayseri 'yi burada tanıtma fırsatı bulduklarını söyleyen Cıngı, şöyle konuştu:

"Bizim de yabancı dil bilen ve hizmet üretecek personel ihtiyacımız arttı. Üniversitemiz bünyesinde Turizm Fakültesi, Edebiyat Fakültemize bağlı Çince, Japonca, Rusça ve Korece gibi çok sayıda dil eğitimi veren bölümümüz var. Bizim burada ki ihtiyacımızı üniversiteden hemen temin edebileceğimiz düşüncesiyle bölümlerimizle irtibata geçtik. Bundan sonra Erciyes Kayak Merkezimizle üniversitemiz arasındaki bağ daha da güçlendi. Öğrencilerimizi hafta sonu ve müsait oldukları vakitte yabancı misafirlerimize özellikle hizmet üretmek için burada değerlendireceğiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol imzalandı.