Erciyes'te turizm zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te turizm işletmecileri ve yatırımcılar ile kurum, kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes'te bir otelde düzenlenen programa, Büyükkılıç"n yanı sıra Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediyesinin ilgili bürokratları, kurum ve kuruluşların yöneticileri ile turizm işletmecileri ve yatırımcılar katıldı.

Büyükkılıç, toplantıda Kayseri turizminin gelişmesi ve daha fazla turistin ağırlanması için yapılması gerekenlerle ilgili tüm katılımcıların görüşlerini aldı.

Toplantı sonrası yaptığı açıklamada, amaçlarının Kayseri'yi turizmde hak ettiği yere getirmek olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, turizm işletmecileri ile kurum ve kuruluşların bu amaca destek vereceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi olarak turizmi çeşitlendirmek için gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin değerlerinin ön plana çıkarmanın asli görevleri olacağını kaydetti.