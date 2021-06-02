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Erciyes'te yaz dolu dolu geçecek - Son Dakika

Erciyes'te yaz dolu dolu geçecek

02.06.2021 19:11

Erciyes'te yaz dolu dolu geçecek Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: "Erciyes'i sadece kışın kullanılan bir dağ halinden kurtarıp çok farklı aktivitelere ev sahipliği yapan bir mecra haline dönüştürmek için çalışıyoruz" Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid...

Erciyes'te yaz dolu dolu geçecek

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı:

"Erciyes'i sadece kışın kullanılan bir dağ halinden kurtarıp çok farklı aktivitelere ev sahipliği yapan bir mecra haline dönüştürmek için çalışıyoruz"

KAYSERİ - Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'i sadece kışın kullanılan bir dağ halinden kurtarıp çok farklı aktivitelere ev sahipliği yapacak bir mecra haline dönüştürmek için çalıştıklarını söyledi.

Erciyes'te yazın yapılacak faaliyetler hakkında bilgiler veren Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Biz bir dağ yönetimi olarak şirketimiz bünyesinde Erciyes'i sadece kışın kullanılan bir dağ halinden kurtarıp çok farklı aktivitelere ev sahipliği yapan bir mecra haline dönüştürmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bununla alakalı hem sportif faaliyetler hem de sosyo-kültürel faaliyetler, ağaçlandırma gibi çevresel faaliyetleri de yürütüyoruz. Erciyes'i yazın bir sonraki kışa hazırlamak için teknik, alt yapı, tamir ve bakım gibi çok farklı faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunların yanı sıra Erciyes'te bayraklaşan bazı faaliyetler var. Bunların başında çadır alanlarımız geliyor. Şehir dışından ve içinden yazın bunaltıcı sıcaklarından Erciyes'in muhteşem atmosferine koşmak isteyen misafirlerimiz için çadır alanları oluşturuyoruz. Orada insanların temel ihtiyaçlarını giderecek temel alt yapıyı oluşturmuş bulunmaktayız. Çadırları da biz kuruyoruz. Misafirlerimiz sadece kullanacakları eşyalarını ve yiyeceklerini alıp Erciyes'e geliyorlar. Güvenlik bir ortamda, korumalı bir bölgede istedikleri kadar Erciyes'te zaman geçirebiliyorlar. Bu oldukça rağbet gören bir uygulamadır. Bunun yanı sıra her yıl yaptığımız Erciyes'te Mavi Yeşil Gün Aktivitesi ile Erciyes'i kıştan sonra gönüllü vatandaşlarımızın destekleriyle elden geçiyoruz. Bu da hem çevreci bir yaklaşımla hem de Erciyes'teki ortamın temizlenmesi açısından gayet başarılı bir faaliyet. Bunun yanı sıra önceki yıllarda başladığımız astro foto faaliyetlerimiz bu yılda yoğun bir şekilde devam edecek. Her zaman ki gibi bisiklet ve motosiklet faaliyetimiz devam edecek. Ayrıca, sportif faaliyetler anlamında bisiklet dağ maratonumuz Temmuz ayında gerçekleşecek. 2 gün sürecek bu yarışlarda hem ülkemizden hem de dünyadan dikkat çeken bir Erciyes faaliyeti olarak kayıtlara geçecek. Günü birlik ve sezonluk faaliyetler, sportif, kültürel ve turizmi içine alan faaliyetlerimiz Erciyes'te devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Erciyes sportif manada da bir kamp merkezi haline dönüştü"

Cıngı, "Özellikle bisiklet branşında çok başarılı bir grafik seyrediyoruz. Şuanda dahi 4 tane uluslararası yapmış ve birçok bisiklet takımın Erciyes'te misafir ettik. Orta Doğu'dan, Afrika'dan, Avrupa'dan ve Kafkasya'dan gelen bisiklet takımlarımız Erciyes'te kamp dönemine giriyorlar. Bunun yanı sıra yüksek irtifa sportif merkezimiz geçtiğimiz yıl hizmete girdi. Bu yıl yeni ilaveler ile yoluna devam edecek. Bu sene futbol takımlarını da Erciyes'te daha yoğun misafir edeceğiz. Termal su faaliyetlerimiz devam ediyor. İnşallah vatandaşlarımıza ve milletimize müjdeli bir haber vermek için gayret ediyoruz. Kısa bir süre içerisinde sondajımızın neticesini alacağımızı ümit ediyoruz. Bu faaliyetleri ile inşallah Erciyes'te yoğun bir yaz dönemi geçireceğiz. Bir taraftan kışa hazırlanırken, bir taraftan da Erciyes'in yazın o emsalsiz havasıyla, şırıl şırıl suyuyla, tabi güzelliği ile misafirlerimize hizmet vermeye gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

Erciyes'te yaz dolu dolu geçecek
Erciyes'te yaz dolu dolu geçecek
Erciyes'te yaz dolu dolu geçecek
Erciyes'te yaz dolu dolu geçecek

Murat Cahid Cıngı, Bisiklet, Türkiye, Erciyes, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Erciyes'te yaz dolu dolu geçecek - Son Dakika


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