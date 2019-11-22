Son Dakika Haberleri: Erciyes'te yeni sezon için suni kar üretimi başladı
Son Dakika Genel Erciyes'te yeni sezon için suni kar üretimi başladı - Son Dakika

Erciyes'te yeni sezon için suni kar üretimi başladı

6 saat önce

Erciyes'te yeni sezon için suni kar üretimi başladıKAYSERİ - Erciyes'te geceleri hava şartlarının müsait olmasıyla birlikte karlama çalışmalarına başlandı.

Erciyes'te yeni sezon için suni kar üretimi başladı

KAYSERİ - Erciyes'te geceleri hava şartlarının müsait olmasıyla birlikte karlama çalışmalarına başlandı. Erciyes A.Ş. bünyesindeki 154 suni karlama makinesi saatte 65 metreküp kar üretiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla dünyanın sayılı kayak merkezleri arasına giren Erciyes'te yeni sezon için çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde karlama çalışmalarına başlandı. Kasım ayının ortalarından itibaren hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına inmesiyle birlikte suni kar makineleri çalıştırıldı. 154 suni kar makinesi geceleri çalışarak kar üretiyor. Yapılan çalışmalarda saatte 25 metreküp su tüketerek 65 metreküp civarında kar üretimi gerçekleştiriliyor. Suni karlama makineleri tarafından üretilen karlarla kar yağışı olmaması halinde dahi Aralık ayında kayak sezonu açılacak.

Erciyes'te yeni sezon için suni kar üretimi başladı

Kayseri, Erciyes, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 19:51:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciyes'te yeni sezon için suni kar üretimi başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]