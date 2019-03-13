Erciyes'te Yeni Yıldızlar Yetişiyor
57 dakika önce
Alp Disiplini Erciyes Minikler Festivali geçen hafta Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleşti.
Alp Disiplini Erciyes
Minikler Festivali geçen hafta Erciyes Kayak Merkezi
'nde gerçekleşti.
Geleceğin profesyonel sporcuları arasında yer almaya hazırlanan miniklerin performansları izleyicilerden büyük alkış aldı. Kayseri
Erciyes A.Ş Kış ve Doğa Sporları Kulübü sporcularından Ayşegül Erdem ve Yılmaz Kaan
Soysal da Alp Disiplini Erciyes Minikler Festivali'nde iki birincilik kazanarak büyük başarıya imza attılar. - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:04 Kaynak: İHA
Dehşete Düşüren Kaza! Olay Yeri Savaş Alanını Andırdı
Sıla Gençoğlu, Duruşma Sonrası Sessizliğini Bozdu: Her Şey Yalan Dolan
İş Adamı Sandığı Sevgilisi Tarafından Hamileyken Terk Edilen Oyuncu Berrak Onay, İlk Kez Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eşini Kaybeden Demet Akbağ'ı Aradı