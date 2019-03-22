Son Dakika Haberleri: Erciyes'te Yetişen Sporculardan 180 Madalya

Erciyes'te Yetişen Sporculardan 180 Madalya

1 saat önce

Kayseri Erciyes AŞ Kış ve Doğa Sporları Kulübü sporcularının, son 7 yılda ulusal ve uluslararası alanda katıldıkları organizasyonlarda 180 madalya kazandığı bildirildi.

Erciyes'te Yetişen Sporculardan 180 Madalya, System.String[]
Kayseri Erciyes AŞ Kış ve Doğa Sporları Kulübü sporcularının, son 7 yılda ulusal ve uluslararası alanda katıldıkları organizasyonlarda 180 madalya kazandığı bildirildi.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kış sporlarının gelişmesi adına her yıl altyapıdan genç yetenekleri keşfeden Kayseri Erciyes AŞ Kış ve Doğa Sporları Kulübü geleceğin yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyor.

Uluslararası standartlardaki pistleri ve tesisleri ile dünya çapında kış sporları ve turizm kompleksi haline dönüşen, 3 bin 917 rakımlı Erciyes'te yetişen 85 sporcu, snowboard, kayak, biatlon gibi çeşitli branşlarda ulusal ve uluslararası sportif organizasyona katılarak birçok dereceye imza attı.

Bu sporcular, son 7 yılda, Snowboard Türkiye Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, EYOF - Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali gibi çeşitli organizasyonlarda şimdiye kadar 180 madalya kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:04 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milli Takımda Hasan Ali Kaldırım İdmanı Yarıda Bıraktı Altın Yükselişini Sürdürüyor! İşte Güncel Fiyatlar Avrupa'nın En Yüksek Barajından Ekonomiye 1,7 Milyar Liralık Katkı Türkiye-Moldova Maçını Sergii Boiko Yönetecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 16:48:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciyes'te Yetişen Sporculardan 180 Madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]