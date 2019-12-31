Erciyes'te yılbaşı yoğunluğu - Son Dakika
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Erciyes'te yılbaşı yoğunluğu

6 saat önce

KAYSERİ'deki Erciyes Kayak Merkezi, yılbaşı tatilinde yoğun ilgi gördü.

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KAYSERİ'deki Erciyes Kayak Merkezi, yılbaşı tatilinde yoğun ilgi gördü. Yerli ve yabancı turistler, pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Yeni yıla kış turizminin önde gelen merkezlerinden Erciyes'te girmek isteyen tatilciler, otelleri tamamen doldurdu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin yanında Ukrayna, Polonya gibi ülkelerden gelen turistlerle birlikte tesislerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Tatilciler, pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kimi tatilciler de snowboard yaparak, heyecan yaşadı. Bazı  tatilciler de kayak dersi alarak, ilk kez piste çıkmanın heyecanını yaşadı.


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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:31 Kaynak: DHA
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