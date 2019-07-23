Son Dakika Haberleri: Erciyes'te yoğun sis etkili oldu
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Erciyes'te yoğun sis etkili oldu

1 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda yoğun sis sabah saatlerinde etkili oldu.

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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda yoğun sis sabah saatlerinde etkili oldu.

Yaz ve kış mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği Erciyes Kayak Merkezi'nde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Erciyes Kayak Merkezi yolunda, sürücüler büyük zorluk çekti.

Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre hava sıcaklığının 19 dereceye kadar düştüğü Kayseri'de 27 Temmuz Cumartesi gününe kadar gece en düşük 12 derece gündüz ise en yüksek 28 dereceye kadar çıkmasının beklendiği öğrenildi. - KAYSERİ
Erciyes, Türkiye, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:56 Kaynak: İHA
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