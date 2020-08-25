Erciyes'te yüksek irtifa kamp merkezi ilk turnuvaya ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Erciyes'te yüksek irtifa kamp merkezi ilk turnuvaya ev sahipliği yapıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla bambaşka bir kimliğe bürünen Erciyes'e yeni bir soluk getirerek, talimatıyla hayata geçirilen "Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ilk turnuvanın başlama vuruşunun heyecanını yaşadı.

Erciyes'te yüksek irtifa kamp merkezi ilk turnuvaya ev sahipliği yapıyor, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla bambaşka bir kimliğe bürünen Erciyes'e yeni bir soluk getirerek, talimatıyla hayata geçirilen "Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ilk turnuvanın başlama vuruşunun heyecanını yaşadı. Başkan Büyükkılıç, Erciyes'i sporun da merkezi haline getirecek Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki ilk turnuvanın başlama vuruşunu Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile birlikte yaptı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk 2 sahası tamamlanan ve 6 saha ile birlikte kapalı spor salonu ve yüzme havuzu da planlanan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi kapılarını Erciyes Cup Futbol Turnuvası ile açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor, Konyaspor, Eskişehirspor ve Adana Demirspor U19 takımları arasındaki dörtlü turnuvanın açılışına, Hes Kablo Kayserispor Kulubü Başkanı Berna Gözbaşı ile birlikte katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile turnuvanın başlangıç vuruşu öncesi yaptığı açıklamada, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin Erciyes'in değerini artıracağını ve Erciyes'i sporun da merkezi haline getireceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu anda burada dörtlü bir turnuva düzenleniyor. 1800 metre rakımda Yüksek İrtifa Kamp Merkezi diye nitelendirdiğimiz bu bölgede bitirdiğimiz iki futbol sahamız, soyunma odalarıyla, fitness merkeziyle hizmet vermeye başladı. İnşallah ihalesine çıktığımız altı tane daha aynı standartta sahamızın yapılacağını buradan müjdeliyorum. Amacımız Kayserimizdeki bu değerin Erciyes'imizin layık olduğu şekilde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi olarak anılması. Yurt dışına giden dövizlerin gereksiz yere gitmemesini istiyoruz. Aksine yurt dışından takımların şehrimize, ülkemize gelmesini sağlamak istiyoruz. Bütün niyetimiz, gayretimiz bu doğrultuda. Daha önce yapılan çalışmalarla yurt dışından takımlarla anlaşmalar yapılmıştı ancak, pandemi sürecinden dolayı, seyahatteki sınırlamadan dolayı kesintiye uğramak durumunda kaldı. Ama inanıyoruz ki bu bir başlangıçtır. İnşallah bundan sonraki süreçte buradaki bu çalışmayı yapacak olan yüklenici firmamız Kayserimize yurt dışından, yurt içinden takımların gelmesini sağlayacak. Şu anda Erciyes'teki otellerin hepsi tamamen dolu. Ayrıca bisikletle ilgili kamp söz konusu. Amerika'dan da bir grup gelecek, uçuş yönüyle bir sorun olmazsa. Kısacası burayı bir kamp merkezi olarak değerlendirmeyi düşündüğümüzü ve böyle anılmasını istediğimizi paylaşıyoruz. Buraya gelen takımlarımıza tabi Kayserispor başta olmak üzere Eskişehirspor, Konyaspor ve Adanademirsporumuza hoş geldiniz diyoruz. Dörtlü turnuva sonrasında umuyoruz ki bu turnuvalar devam edecek. Bu bir başlangıç. Bu başlangıcı çok değerli Kayserispor Başkanımızla birlikte yapıyoruz" dedi.

"ERCİYESİMİZ 12 AY BOYUNCA AKTİF BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEK"

Erciyes'in yapılan yatırımlarla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli dağlarından birisi olduğunu işaret eden Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Geçen hafta içerisinde çok değerli bakanımız Mehmet Özhaseki'nin gayretleriyle MTA ile yapılan imza protokolüyle 2200 metre aşağı inilerek, sıcak su bulma konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Veriler buradan sıcak suyun çıkacağını gösteriyor. Erciyes'imiz her zamanki cömertliğiyle davranıyor. İnşallah biz tedbirlerimizi alacağız. Bu çalışmayı da yapıp, buradan sıcak suyun da bulanacağına inanıyoruz. Ayrıca dört tane de yeni otelin çalışmalarının yapımına başlandığını, bazılarının temellerinin atıldığını, bazılarının proje aşamasında olduğunu ve bu çalışmalarla birlikte otel sayımızın artığını görmekten keyif alıyoruz. Amacımız Kayserimizdeki bu değerin, Erciyes'imizin layık olduğu şekilde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi olarak anılması. Yurt dışına giden dövizlerin gereksiz yere gitmemesi. Aksine yurt dışından takımların şehrimize, ülkemize gelmesini sağlamak" diye konuştu.

Erciyes'i daha iyi noktalara taşıma yönünde gayret gösteren bir anlayış ile çalıştıklarını kaydeden Büyükkılıç, " Bizim için önem arz eden, marka olan Kayseripor'u, daha iyi noktalara taşıma yönünde gayret gösteren bir anlayışla çalışmalar yapmak. Değerli başkanımız gerek kendi iş sahasındaki başarıları gerekse tabi ki kadın bir yönetici olmanın avantajı ile Kayserispor'umuza büyük bir mesai sarf ederek, yoğun bir emek ve gayret göstererek çalışmalarını sürdürüyor. Sizin de takip ettiğiniz gibi güzel de tespitleri var. Doğru olan da bu yaklaşım" dedi.

"DEĞERLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Erciyes Cup Futbol Turnuvasına Başkan Büyükkılıç ile birlikte katılan Hes Kablo Kayserispor Kulubü Başkanı Berna Gözbaşı ise, "Burada bu tesiste bulunmaktan dolayı bir kulüp başkanı olarak çok mutluyum. Değerli başkanımıza buraya yaptıkları yatırım için teşekkür ediyorum. Zira biliyorsunuz, biz yılda iki kez de kampa gidiyoruz. Bunlardan biri de yazın yüksek irtifa kampları. Artık burnumuzun dibinde ve bize öncelik verilen şehrimizde bir yüksek irtifa kampı olması bizim için büyük mutluluk. Turizmin farklı destinasyonlar aradığı, yeni yatırımlar, yeni imkanlar peşinde koştuğu bu dönemde Erciyes'imizde böyle bir yatırım yapılması şehrimize büyük bir katkı sağlayacaktır. Burada sadece kışın değil yazın da gelinmesi mümkün olacak. Biliyorsunuz takım 30 kişi gelmeyecek, bütün teknik ekip gelecek, yönetim gelecek, basın gelecek. Bu şehrin ekonomisine de katkı sağlayacaktır. O yüzden böyle bir vizyonla bu yatırımı ortaya koyan ve bizim kulübümüz için de böyle bir kolaylığı yaşatan değerli başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayserispor, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 15:56

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erciyes'te yüksek irtifa kamp merkezi ilk turnuvaya ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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