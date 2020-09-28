Erciyes'te zirve tırmanışında yaralanan dağcıyı JAK timi kurtardı - Son Dakika

Erciyes'te zirve tırmanışında yaralanan dağcıyı JAK timi kurtardı
KAYSERİ'de, zirve tırmanışı yaptıktan sonra inişte düşmesi sonucu sağ ayak bileği kırılan Emrullah Aydın (45), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.
KAYSERİ'de, zirve tırmanışı yaptıktan sonra inişte düşmesi sonucu sağ ayak bileği kırılan Emrullah Aydın (45), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.
Emrullah Aydın, arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı'nda zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Aydın, inişe geçtiği sırada Şeytan Deresi mevkiinde dengesini kaybederek düştü. Sağ ayak bileği kırılan Aydın, arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen JAK timi tarafından dağdan indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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