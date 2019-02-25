Erciyes'teki "Artık Çekilmez Oldun" Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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Türkiye'ye Doğrudan Yatırım 13 Milyar Doları Aştı

MEB'in İlk Kez Yapacağı Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavının Tarihi Belli Oldu