Erciyes'teki hortum ilginç görüntü oluşturdu - Son Dakika

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hortumla ilgili, "Erciyes Dağı'nda, dağdaki su yüzeyinin üstünde oluşan cumulonimbüs bulutu (kümülüs bulutlarının dikey gelişerek büyümesiyle oluşan konvektif fırtına bulutu) nedeniyle söz konusu hadise meydana gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Cep telefonuyla kaydedilen hortum, oteller bölgesinden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Tekir Göleti'ne kadar ilerledikten sonra etkisini kaybetti.

Erciyes'te iki gündür yer yer etkili olan yağış sırasında oteller bölgesinde hortum oluştu.

Kayseri 'de Erciyes Kayak Merkezi 'nde ortaya çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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