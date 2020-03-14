Erciyes'teki mekanik tesisler dezenfekte edildi - Son Dakika

Erciyes'teki mekanik tesisler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaçlandı.

Türkiye'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'te, Kovid-19'u önleme tedbirleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.

Erciyes AŞ yetkilileri, tatilcilerin kullandığı başta gondol ve teleferik olmak üzere mekanik tesisleri ilaçla dezenfekte etti.