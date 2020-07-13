Erciyes'teki Tekir Yaylası doğa tutkunlarının gözde mekanı olma yolunda ilerliyor. - Son Dakika

Erciyes'teki Tekir Yaylası doğa tutkunlarının gözde mekanı olma yolunda ilerliyor.

Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteğindeki Tekir Yaylası'na kurulan çadırlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin adresleri arasına girdi.

Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteğindeki Tekir Yaylası'na kurulan çadırlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin adresleri arasına girdi.

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Kışın kayakseverlerin tercihi olan Erciyes, yaz aylarında ise hem sporcuların hem de tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

Sıcak havadan ve kentin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler, Erciyes Dağı'nın eteğindeki 2 bin 500 rakımlı Tekir Yaylası'na kurulan çadırlarda doğayla iç içe yaşamanın tadını çıkarıyor.

Bu yıl yeni tip koronavirüs nedeniyle tatilcilerin rotalarını daha çok yaylalara ve doğal ortamlara çevirmeleri, Erciyes'e kurulan çadırlara da ilgiyi artırdı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadır alanlarının kentte yeni bir dinamizm oluşturduğunu söyledi.

Cıngı, Erciyes AŞ kurulmadan önce de vatandaşların Erciyes'e gelip çadır kurduğunu ancak hiçbir altyapı hizmeti bulunmadığını, içme suyu, atık su, lavabo gibi imkanlardan yararlanamadıklarını anımsattı.

Erciyes Dağı'ndaki tesisleri işletmeye başladıktan sonra bir çadır alanı oluşturduklarını anlatan Cıngı, "Lavabo, duş, içme suyu ve elektrik gibi alt yapı hizmetini bitirdik. Her yıl düzenli olarak çadırları biz kuruyoruz ve gelen misafirlerimize otel mantığı içerisinde çok düşük bedellerle kiraya veriyoruz. Hem burada düzenli bir yaşam alanı oluştu hem insanlar layık oldukları altyapı hizmetine kavuştu hem de tabiatla iç içe vakit geçirme imkanına kavuştu." diye konuştu.

Cıngı, Erciyes Dağı'nın gölgesinde yaklaşık 50 dönüm arazide doğayla baş başa bir ortam oluşturduklarını, yoğun ilgi gördüğünü aktardı.

Her geçen yıl talebin arttığını vurgulayan Cıngı, "Özellikle bu yıl Kovid-19 nedeniyle insanlar kalabalıktan uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek istiyor. Bu nedenle bizim çadır alanımıza çok fazla talep gelmeye başladı. Biz de çadır alanlarımızı kurduk ve hizmete başladık. Geçen yıl 10 binin üzerinde insanımıza hizmet verdik." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 nedeniyle önlemlerini aldıklarını belirten Cıngı, çadırları birbirinin manzarasını engellemeyecek şekilde mesafeli kurduklarını, giriş noktalarında dezenfektan, maske ve eldiven dağıtımı yapıldığını söyledi.

Özellikle karavan turizminde son yıllarda ciddi bir hareketlenme olduğuna dikkati çeken Cıngı, şöyle devam etti:

"Pandemi dönemi bu ilgiyi daha da artırdı. Karavanlar için ayrı bir yerimiz var. Onlar da atık su ve içme suyu ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Çadır alanında çok güzel festivaller yapılıyor. Vatandaşlarımız da bu festivallere yoğun ilgi gösteriyor. Erciyes tam anlamıyla yazın yaşam merkezi haline geliyor."

"Virüs olmasa deniz kenarına giderdik tatile"

Erciyes'te tatil yapan Fatma Bayram da bir aylığına çadır kiraladıklarını söyledi.

Koronavirüsten dolayı yaklaşık 4 aydır evde olduğunu anlatan Bayram, "65 yaşındayım. Tansiyon var, şeker var. Bu hastalıklara iyi geleceğini söylediler. Virüsten dolayı evden hiç çıkamadım, burası iyi geldi. Virüs olmasa deniz kenarına tatile giderdik. Bu yıl tercihimiz burası oldu." diye konuştu.

Hamit Kandemir ise sıcak havalarda serinlemek için Erciyes'i tercih ettiklerini, bu yıl koronavirüs sürecinin de çadırı tercih etmelerinde etkili olduğunu dile getirdi.

Koronavirüs, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciyes'teki Tekir Yaylası doğa tutkunlarının gözde mekanı olma yolunda ilerliyor. - Son Dakika
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