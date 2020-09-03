Erciyes Teknopark firması Atlas Sayaç desteklenmeye hak kazandı - Son Dakika

"Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı"nın ilk çağrısında tüm Türkiye'den desteklenmeye hak kazanan 10 firma arasında Erciyes Teknopark firmalarından Atlas Sayaç da yer aldı.

Erciyes Teknopark'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik olarak yürütülecek "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının" ilk çağrı sonuçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Açıklanan 10 firma arasında yer alan Erciyes Teknopark firmalarından Atlas Sayaç bina ısıtmasında kullanılan motor, sürücü kartı ve pompa aksamlarını ilk defa Türkiye'de üretecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atlas Sayaç Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Şahin, rekabetçi teknoloji alanında yerli üretimin teşvik edilmesine ilişkin desteklenmeye hak kazanan 10 firma arasında yer almaktan gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gururlandığımız kadar önemli bir sorumluluk da yüklendik. 2012 yılından beri firmamız kalorimetre (ısı sayacı), elektronik ve mekanik su sayaçları ve bunlara ait uzaktan okuma otomasyon sistemleri ile sürücü kartları tasarımı ve üretiminde hizmet vermektedir. Faaliyete başladığımız günden bu yana ulusal ve uluslararası bazda faaliyet gösteren tekstilden beyaz eşya sektörüne kadar birçok sanayi kuruluşuna otomasyon lisans satışı gerçekleştirdik. Ölçü aletleri ile bunların uzaktan okuma sistemleri, yazılım, donanım ve tasarım faaliyetlerimizin Ar-Ge'si şu anda Erciyes Teknopark bünyesinde onlarca çalışanımızla devam ederken İstanbul'daki şubemizde de ulusal ve uluslararası pazarlama faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Sektördeki bu tecrübemizle aldığımız sorumluluğu layığı ile yerine getireceğimize inancımız tamdır."

Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç ise teknoparkların dışa bağımlılığı azaltma noktasında ve Ar-Ge çalışmalarının aktif şekilde yapılması sürecinde çok önemli bir açığı kapattıklarını aktardı.