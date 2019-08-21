Son Dakika Haberleri: Erciyes Teknopark, katma değerli üretimin ‘lokomotifi’ olacak
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Erciyes Teknopark, katma değerli üretimin ‘lokomotifi’ olacak

1 saat önce

Teknoloji tabanlı 230 firmanın faaliyet gösterdiği Erciyes Teknopark, 1244 proje ile Ar-Ge cirosunu 700 milyon TL'nin üzerine çıkardı.

Erciyes Teknopark, katma değerli üretimin ‘lokomotifi’ olacak, System.String[]
Teknoloji tabanlı 230 firmanın faaliyet gösterdiği Erciyes Teknopark, 1244 proje ile Ar-Ge cirosunu 700 milyon TL'nin üzerine çıkardı. Kayseri sanayisi ile işbirliğini güçlendiren Teknopark, ortak projelerle katma değerli üretimin artırılmasını hedefliyor.
Kayseri, Erciyes, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:15 
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