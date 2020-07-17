Erciyes Teknopark'ta firmalara KOBİ hibe destekleri tanıtıldı - Son Dakika

Erciyes Teknopark'ta firmalara KOBİ hibe destekleri tanıtıldı

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından çevrimiçi olarak "Avrupa Birliği UFUK2020 Programı KOBİ Hibe Destekleri" ile ilgili firmalara yönelik bilgi günü etkinliği düzenlendi.

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından çevrimiçi olarak "Avrupa Birliği UFUK2020 Programı KOBİ Hibe Destekleri" ile ilgili firmalara yönelik bilgi günü etkinliği düzenlendi.

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Düzenlenen çevirimiçi etkinlikle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, Ufuk2020'nin, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen 80 milyar avroluk bir araştırma ve inovasyon programı olduğunu belirtti.

Ufuk2020 kapsamında çeşitli sektörlerde Avrupa Komisyonu'nun hibe desteği sağladığı projelerin desteklendiğini aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Düzenlediğimiz etkinlikte Avrupa Birliği KOBİ destekleri olan Hızlandırıcı (Accelerator, 500.000-17.500.00 avroya kadar destek miktarlı ) ve Yeniliğe Hızlı Erişim (FTI- 3.000.000 avroya kadar destek miktarlı) programları anlatıldı. Düzenlediğimiz bilgi günü etkinliği ile firmalarımızın KOBİ'lere yönelik hazırlanan ve KOBİ'lerin ticarileşebilecek Ar-Ge ve inovasyon projelerini destekleyen bu yüksek bütçeli AB hibe programı ile ilgili bilgi sahibi olup bu hibelerden yararlanabilmesini hedefledik. Avrupa'nın küresel rekabet edebilirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Ufuk2020 Programı'nın KOBİ'lere yönelik tasarlanmış hibe fonuna, program şartlarına uyan tüm KOBİ'lerimizi başvuru yapmaya davet ediyoruz."

Etkinliğe konuşmacı olarak TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktası'ndan katılan Tarık Şahin, Ufuk2020 hibe programının şartları, kapsamı ve içeriği hakkında bilgi verdi.

Avrupa Birliği, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciyes Teknopark'ta firmalara KOBİ hibe destekleri tanıtıldı - Son Dakika
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