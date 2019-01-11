Son Dakika Haberleri: Erciyes Teknopark'ta 'Paramı Yönetebiliyorum' Eğitimi Düzenlendi

Erciyes Teknopark'ta 'Paramı Yönetebiliyorum' Eğitimi Düzenlendi

1 saat önce

Erciyes Teknopark & Habitat Derneği iş birliği içinde 'Paramı Yönetebiliyorum' eğitimi düzenlendi.

Erciyes Teknopark'ta 'Paramı Yönetebiliyorum' Eğitimi Düzenlendi, System.String[]
Erciyes Teknopark & Habitat Derneği iş birliği içinde 'Paramı Yönetebiliyorum' eğitimi düzenlendi.

Erciyes Teknopark konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimle ilgili bilgi veren, Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç, eğitimin bireyler İçin finansal okuryazarlık eğitimi tasarruf alışkanlıklarının geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine destek olarak sağlıklı bir ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesi hedefiyle düzenlendiğini ifade etti.

Finansal okuryazarlık düzeyinin yükselmesi tasarruf bilincinin yaygınlaşması için önem arz ettiğini kaydeden Prof. Dr. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim kapsamında katılımcılara, bütçe yapmanın yararları, kişisel bütçe/aile bütçesi temel kavramları, tüketim, gelir, tasarruf, birikim, borç gibi temel kavramlar, bankacılık ürünleri, gelirleri de dikkate alarak bir ödeme planının nasıl yapılabileceği, tasarruf ve para biriktirmenin yararları ve birikim planlaması kavramları, borç ödeme planı yapma zorunluluğu ve nasıl yapılabileceği, ekonomide tasarrufların işlevi ve finans sektörünün işleyişi, finans sistemi ve kişilerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen yasal düzenlemeler, kişisel finansal davranışta ilkelerin tartışılması; akılcılık, dürüstlük, saydamlık başlıklarında bilgi verilmiştir. Erciyes Teknopark & Habitat Derneği iş birliği içinde düzenlenen gelişim eğitimlerinin yıl boyu farklı konu başlıklarında devam edeceğini de belirtmek isterim." - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:01 Kaynak: İHA

Erciyes, Güncel
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