Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç Açıklaması - Son Dakika

Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, Erciyes Teknopark'ın 85 teknoloji geliştirme bölgesinde 7. sırada olduğunu söyleyerek, 2020 yılında da ArGe firmalarının ihracattaki performanslarını yükseltmek amacı ile kümeleşme çalışmalarını hızlandıracaklarını söyledi.



Prof. Dr. Recai Kılıç, Erciyes Teknopark'ın 2019 yılını değerlendirerek 2020 hedeflerini açıkladı. 2019 yılı içerisinde 64 üniversite sanayi işbirliği projesine imza atıldığını ve 88 patent başvurusunun bulunduğunu aktaran Kılıç, "Erciyes Teknopark 2007'de kurulmuştur. Günümüze kadar yoğun bir şekilde gelen Teknoparklardan bir tanesidir. 235 teknoloji tabanlı bir merkezimizdir. Organize olmuş bir merkezdir. Akademisyenlerimizle endüstri kuruluşlarımızı birleştiren ve girişimcilerin proje fikrinden itibaren firmalaşmasını sağlayan ekosistemin organize edilmiş bir merkezidir. Bünyemizde 235 teknoloji ArGe firmasına ulaşmış durumdayız. Bu ArGe firmalarımızda bin 200'ü aşmış ArGe personeli istihdam edilmektedir. Şuan 388 kadar bir ArGe projesi aktif olarak yürütülmektedir. 2077'den itibaren düşündüğümüzde ise, 1200 ArGe projesi ve bunlarla birlikte 700 milyonu aşan ArGe bütçesine ulaşmış durumdayız. İhracat anlamında ArGe firmalarımızın ekonomimize kazandırdığı rakam ise, 30 milyon doları geçmiş durumda. Akademik tabanlı firmalarımıza baktığımızda bu sayının 72 olduğunu görüyoruz. Bu sayı bize gurur veriyor. Teknolojiye yön veren gelişim süreçlerini akademi bazlı firmaların yönlendirdiğini biliyoruz. Türkiye'de bu sürece hızla devam ediyoruz. Üniversite - sanayi işbirliği açısından da yine ivmelenen bir sürecimiz var. 2019 yılı içerisinde 64 üniversite sanayi işbirliği projesine daha imza atılmış durumda. 88 patent başvurusu var. Patent başvurularımızdan 2 tanesi lisanslanmış, biri de devredilmiş durumda. Bu da Türkiye'de ilklerden birisi. Devlet üniversiteleri açısından bu devir işlemi ilk yaşanan süreçlerden. Bunu da yaşamaktan dolayı gururluyuz" dedi.



Erciyes Teknopark'ın gelişen ve büyüyen bir yapısının olduğunu kaydeden Kılıç; bunlardan ilki mekanik kuluçka denilen, daha büyük ölçekli bir ofis ortamından atölye ortamına geçiş aşamasında bir merkez kurduklarını aktararak; "Şuan inşaatına başladık. Gerekli finansman desteklerini sağladık. 2020'nin ikinci yarısından 8 tanesini hizmete almış olacağız. Atölye tarzı kuluçka merkezlerinde ofis ortamının dar geldiği daha büyük ArGe projelerini yapmak isteyen firmalarımıza alan tahsis etmiş olacağız. Bu süreci 2020 yılının ikinci yarısı tamamlamış olacağız. 8 tanesi devreye girecek. Geriye kalan 16 tanesi için de planlarımızı 2020 yılının içerisinde yapmış ve finansmanını sağladığımız takdirde devam etmiş olacağız. Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde bu ölçeklendirmenin daha büyüğünde hangar yapısına ve fabrika ortamına ve benzer şekilde ArGe çalışmalarının yapılabileceği teknoloji tabanlı büyük ölçekli protetip geliştirme tesislerimizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Böyle bir yer tahsisi yapıldıktan sonra da bu projelerimizde yine önümüzdeki yıllar içerisinde canlandırmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



"100 hedefimiz vardı, 60'a yakın başvuru aldık"



Üniversite - sanayi işbirliğine değinen Prof. Dr. Recai Kılıç, 2019 yılı içerisinde 64 tane sanayi işbirliği projesi gerçekleştiğini bildirdi. 100 talep 100 proje sloganı ile yola çıktıklarını ve 1 yıl dolmadan hedeflerine ulaşmayı amaçladıklarını belirten Kılıç; "Teknoloji transfer ofisimizde üniversite - sanayi işbirliği modülümüz var. Akademi ile sanayi arasında bağı sağlayan sanayi problemlerini eşleştiren, gerekli akademik personellerin problemlerle uğraşmasını sağlayan, hem üniversitelerin hem de sanayi tarafının haklarını belli bir çerçevede sağlayan önemli modülümüz var. Bu modül çerçevesinde 2019 yılı içerisinde 64 tane sanayi işbirliği projesi gerçekleşti. Akademisyenlerimize hazırladıkları proje desteği sağlayan birimimiz ayrıca söz konusu. Yine bu bağlamda üniversite - sanayi işbirliği ve modülünü geliştirdiği ve hep beraber katkı verdiği önemli bir projeyi açıkladık. 100 talep 100 proje sloganı ile yola çıktığımız, tanıttığımız bir proje. Bu kapsamda sanayi kuruluşlarımız ile ilgilendikleri ArGe problemlerini üniversiteye taşıyarak, üniversitede eşleştirmesini yapıyoruz. Türkiye'de ilk defa olacak şekilde üniversite kaynaklarımızdan sağladığımız bir proje olmuş oldu. Proje sanayi tarafından da ilgiyle karşılandı. 100 hedefimiz vardı, 60'a yakın başvuruyu aldık, değerlendirdik, eşleştirdik, sözleşmelerini yaptık. BAP birimine sunulmuş durumdadır. Dün kurul toplantımız vardı. Orada da geçen projelerimiz oldu. Hedefimiz bu 1 yıl dolmadan 100 hedefine ulaşmak. Sanayi kuruluşlarımız ile önemli bir köprü kurulduğunu söyleyebilirim. Ülkemizde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının geliştirmiş olduğu son bir kaç yıl içerisinde ArGelerin artırılması üzerine politika izleniyor. Kayseri'de de şuan 14'e ulaşan ArGe ve tasarım merkezi oluşmuş durumda. Bunların kurulması, personellerinin yetiştirilmesi, proje yazılması ve diğer işlemlerin de yine üniversite sanayi iş birliğimiz teknoloji transfer ofisimiz etkin bir şekilde görev almakta. Kayseri'de ilk kurulan Şeker Fabrikası ArGe ünitesini de yine bizim transfer ofisimizdeki arkadaşlarımızın desteği ile kurduk. ArGe merkezimize yönelik çalışmalarımız artarak devam etmekte" şeklinde konuştu.



"ERBAN Türkiye'de akredite olan 14 melek yatırımcı ağından bir tanesi konumunda"



Erciyes Teknopark bünyesinde bulunan ERBAN'ın Türkiye'de akredite olan 14 melek yatırımcı ağından bir tanesi konumunda olduğunun altını çizen Kılıç konuşmasını şöyle sürdürdü;



"Girişimcilikte de iddialıyız. Sera kuluçka merkezimiz Türkiye'deki kuluçka merkezleri içerisinde en iyi işleyen kuluçka merkezlerimizden bir tanesi. Girişimcilik fikri olan, projesi olan özellikle teknoloji tabanlı ve yenilik içeren projelere sahip olan arkadaşlarımızı, girişimcileri kuluçka merkezimizin bünyesinde değişik imkanlar sunuyoruz. Daha sonraki süreçte bir projeye dönüşüp firma aşmasına gelmesinde önemli katkılar sağlıyoruz. Firmalaştıktan sonra da bunların yatırıma ihtiyacı olduğu için yatırımcının önüne çıkarılması yönünde bir takım faaliyetlerimiz var. Benim İşim Girişim Yarışması kurumsallaşmış durumda. Bu sene inşallah 3.'sünü gerçekleştireceğiz. Proje fikri olanları yönlendiriyoruz. Belli bir aşamaya geldikten sonra da final aşamasında olan girişimciler ile değişik ödüller veriyoruz ve firmalaşmaları yönündeki engelleri kaldırarak bünyemizde yer veriyoruz. Bu girişimcileri firmalaştırdıktan sonra yatırıma ihtiyacı olan süreçlerinde de ERBAN devreye giriyor. Gururla söyleyebiliriz Türkiye'de akredite olan 14 melek yatırımcı ağından bir tanesi konumunda. ERBAN yatırımcı üye vasıtası ile girişimcilere yatırım yapılıyor. Önlerindeki finansman engelleri kaldırılarak bu girişimcilerin daha büyük gelişim göstermelerini sağlıyoruz. Önümüzdeki 14 Ocak'ta bir etkinliğimiz var. Erciyes Dağı'nda gerçekleştireceğimiz bu etkinlikte ulusal çapta iş dünyasının önemli isimlerini ağırlayacağız. Girişim sermayesini buraya çekerek girişimcilerin sağlamış olduğu performansların değerlendirilmesi gibi süreci de orada işleteceğiz."



Erciyes Teknopark'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayınladığı performans endeksinde 85 teknoloji geliştirme bölgesi arasında 7. sırada bulunduğunu ve bundan gurur duyduklarını dile getiren Kılıç; "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın özellikle teknoloji geliştirmek için her yıl yayınlamış oldukları performans endeksi söz konusu. 2018 yılı içinde açıklandı geçtiğimiz günlerde. Türkiye'de şuan 85 tane teknoloji geliştirme bölgesi arasında Erciyes Teknopark 7. sırada yer aldı. Bu bizi gururlandırdı. Önümüzdeki Teknopark sıralamasına baktığımız zaman Türkiye'deki en büyük ilk 3 ilden çıktığını görüyoruz. Onun dışında Anadolu'dan giren tek Teknopark konumundayız. Son 5 yıla baktığımızda performans endeks sıralamasında genelde ilk 10 içerisinde yer almış durumdayız. Bu da Erciyes Teknopark'ın başarısının tesadüf olmadığının bir kanıtı" dedi.



Erciyes Teknopark olarak 2020 planlarına da değinen Prof. Dr. Recai Kılıç; "2020 yılı içerisinde mekanik kuluçka merkezini aktif hale getirip girişimciler ile buluşturmak istiyoruz. Ar-Ge firmalarımızın ihracattaki performanslarını yükseltmek amacı ile kümeleşme çalışmalarını hızlandıracağız. Bu kümede yer alan ihracat yapan firmalarımızı destekleyeceğiz. Kendi bünyemizdeki transfer ofisi içerisinde Avrupa işletmeler ağındaki faaliyetlerimizi de 2020 yılında arttırarak özellikle TR 2 Bölgesi dediğimiz Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesindeki firmaların Avrupa Birliği içerisindeki firmalar ile münasebetini geliştirmek ve yapacakları ihracat aşamalarında onlara destek vermek amacı ile etkin bir biçimde çalışacağız. Geçtiğimiz günlerde ilk kısmını başarı ile tamamladığımız bir programımız var. Özellikle Sanayi Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından organize edilen çok uluslu girişimcilik programıdır. 2019 yılında çok uluslu girişimcilere verilecek olan eğitimi üstlendik, bir kısmını gerçekleştirdik. 2020 yılında bu eğitim devam edecek. Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yürütüyoruz. Erciyes Üniversitesi'nin uluslararsılaşma hedefi kapsamında yapmış olduğu uluslararası proje çalışmalarına bizim teknoloji transfer ofisimizdeki proje destek birimimiz ile yoğun bir şekilde destek vereceğiz. Akademisyenlerimize uluslararası proje çağrıları ile bilgilendirme yapacağız" diye konuştu. - KAYSERİ