Erciyes turizmi Latin Amerika pazarına açılıyor - Son Dakika

Uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri ve eşsiz doğa manzaralarıyla öne çıkan Erciyes Kayak Merkezi'nde, Latin Amerika ülkelerinden gelen turizmciler ağırladı.

Yapılan küresel tanıtım ve pazarlama faaliyetleri neticesinde son yıllarda Rusya, Ukrayna, Polonya başta olmak üzere farklı ülkelerden on binlerce yabancı turisti ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi, uluslararası pazarlama çalışmalarını Latin Amerikalı turizm profesyonelleri ile sürdürüyor.

Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı yaptığı açıklamada, Kolombiya, Brezilya ve Meksika'dan gelen 30 seyahat acente ve tur operatörüne, sunum yaptıklarını belirtti.

Erciyes'in uluslararası pazarda tanınmaya başlandığını aktaran Cıngı, "Erciyes'i yönetmeye başladığımız günden itibaren hem ülke içinde hem de yurt dışında dağımızı tanıtmaya, pazarlamaya ve ülkemize yabancı turist getirmeye çok uğraştık. İlk olarak Rusya, Ukrayna pazarlarına yoğunlaşmıştık. Son 4 yıldan bu yana Rusya'dan başlayan charter seferleri diğer ülkelere de yayılarak hem uçak sayısı hem de gelen insan sayısı iyi bir noktaya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanından Erciyes'e talep olduğunu vurgulayan Cıngı, şunları kaydetti:

"Kolombiya, Brezilya, Meksika gibi ülkelerden Kapadokya'ya gelen turistleri Erciyes'te de ağırlamak için gayret ediyoruz. Bu paketleri hazırlayan acente ve operatörlerle yaptığımız toplantılar neticesinde Latin Amerika'daki acenteleri davet ettik, onlara Erciyes sunumları yaptık. Erciyes'i gezdirdik, sahip olduğumuz global potansiyeli anlattık. Yabancı acente yetkilileri de buradaki alt yapıya, pistlerin kalitesine ve imkanların zenginliğine hayran kaldıklarını ifade ettiler. Ümit ediyoruz ki mart ayına yetişecek şekilde Erciyes paketleri oluşturacaklar ve özellikle önümüzdeki sezona daha hazırlıklı girmek için yoğun bir çalışma içerisine girecekler. Latin Amerika pazarında Kayseri ve Kapadokya ile kültür ve tarih, Erciyes'te ise kayak boyutunu bir arada sunacak olan tatil paketleri oluşturma noktasında hızla ilerliyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok daha farklı ülkelerden, farklı kültürlerden turistleri Erciyes'te misafir etmeye devam edeceğiz. Kapadokya ve Erciyes'in sinerjisini hiçbir çarpık düşünce ve yanlış söyleme feda etmeden bölgemize kazandırma gayretiyle yolumuzda yürüyeceğiz."

Tanıtım toplantısına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun'un da katıldığı bildirildi.