Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları devam ediyor

Junior erkekler kategorisinde Furkan Akcam birinci, Ahmet Edebali ikinci, Ahmet Tekin de üçüncü oldu.

Yarışlar sonucunda elit erkeklerde Ukraynalı Hennadi Moiseiev birinci, Abdulkadir Kelleci ikinci, Ukraynalı Tom Reho ise üçüncü olurken, elit kadınlar ilk sırayı Ukraynalı Maria Sherstiuk, ikinciliği aynı ülkeden Iryna Slobodyan, üçüncülüğü Semra Yetiş elde etti.

Elit erkekler, elit kadınlar ve junior kategorilerinde yapılan müsabakalarda sporcular 4,3 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Sporcular, Velo Erciyes MTB etabında bireysel olarak zaman karşı yarıştı.

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