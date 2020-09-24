Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları devam ediyor - Son Dakika

Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları devam ediyor

Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları'na "Kayseri MTB Cup" etabıyla devam edildi.

Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları devam ediyor, System.String[]

Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları'na "Kayseri MTB Cup" etabıyla devam edildi.

Erciyes'te 5 kategoride gerçekleşen müsabakalarda sporcular, dağın 2 bin 200 metresinde inşa edilen 26 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Yarışlar sonucunda, elit erkeklerde Ukrayna Bisiklet Milli Takımı'ndan Dmytro Titarenko birinci, Oleksandr Koniaiev ikinci, Volodymyr Kozlovskyy üçüncü olurken, kadınlar da ise aynı takımdan Iryna Popova birinci, Iryna Slobodyan ikinci, Maria Sherstiuk ise üçüncülüğü elde etti.

Açılış kategorisi erkeklerde Ukrayna Bisiklet Milli Takımın'dan Oleksandr Hudyma birinci, Brisaspor Bisiklet Takımı'ndan Furkan Akcam ikinci, Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü'nden Ahmet Edebalı ise üçüncü geldi.

Junior erkeklerde Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü'nden Davut Duman birinci olurken Junior kadınlarda ise Talas Gençlik ve Spor Kulübü'nden İremnur Korkmaz birinciliği elde etti.

Müsabakalarda derece elde sporculara ödüleri, Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı verdi.

Malatya Ticaret Borsası, Bisiklet, Kayseri, Erciyes, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 18:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları devam ediyor - Son Dakika Spor

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