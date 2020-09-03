Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları başladı - Son Dakika

Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları başladı

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Müsabakaları Grand Prix Develi etabı ile başladı.

Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları başladı, System.String[]

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Müsabakaları Grand Prix Develi etabı ile başladı. Kadın ve Erkek kategorilerinde ilk gün gerçekleşen yarışlara 12 ülkeden 130 sporcu katıldı.

Türkiye'de bisikletin merkezi haline gelen Kayseri Erciyes, 3 Eylül ve 11 Ekim tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından profesyonel sporcuların katıldığı uluslararası yol bisiklet yarışına ev sahipliği yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ, Erciyes Yüksek İrtifa Spor Turizmi Derneği, ve Velo Erciyes organizasyonuyla Uluslararası Bisiklet Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ve Develi Belediyesi, Spor A.Ş, Kayseri Ulaşım A.Ş, Kaytur A.Ş İl Sağlık Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle gerçekleşen Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları, Grand Prix Yarışları ile startı verildi.

Türkiye, ABD, İtalya, İspanya, Rusya, Belçika, Ukrayna, Çin, Azerbaycan, İsrail, Kuveyt, Tunus ve Kolombiya olmak üzere 12 ülkeden 130 sporcu yarışların ilk gününde Kayseri'nin Develi ilçesinden başlayıp, Tomarza ve çevresini aşarak Erciyes Kayak Merkezi'nin 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası'na pedal bastı. Kadın sporcular 110 kilometre, Erkekler ise 120 km'lik etapta kıyasıya mücadele etti.

Grand Prix Develi etabını kadınlarda Kolombiya'nın Colnago Kadın Bisiklet Takımından Laura Milena birinci, Rusya Kadın Bisiklet Milli Takımı'ndan Anastasiia Chursina ikinci olurken yine Rusya'nın Cogeas Mettler Kadın Bisiklet Takımı'ndan Aigul Gareeva üçüncü geldi. Erkeklerde ise, Ukrayna Bisiklet Milli Takımı'ndan birinciliği Anatolii Budiak, aynı takımdan Oleksandr Holovash ikinci, Andriy Vasylyuk ise üçüncü oldu.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara ödüllerini Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü, İl Jandarma Trafik Şube Müdürü Osman Tek ve Velo Erciyes Organizatörü Mustafa Kemal Canfedai takdim etti.

Yarışlar 4 Eylül Cuma günü Grand Prix Kapadokya yarışları kadın ve erkek kategorileri ile devam edecek. 12 uluslararası kadın ve erkek yol bisikleti, 2'si downhill, 20 dağ bisikleti olmak üzere 32 uluslararası bisiklet müsabakası 40 gün boyunca Kayseri şehir merkezi başta olmak üzere Melikgazi, Talas, Kocasinan, Develi, Yahyalı, Hacılar, Yeşilhisar, Felahiye, Özvatan, Tomarza ilçelerin güzergahlarında yapılarak, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin olduğu yerler ön palana çıkartılıyor. Dağ bisikleti ve Downhill yarışları ise Erciyes Bike Park parkurlarında gerçekleşecek.

Gerçekleşecek yarış takvimi şu şekilde;

4 Eylül 2020 Yol Bisikleti Grand Prix Kapadokya - Erkek

4 Eylül 2020 Yol Bisikleti Grand Prix Kapadokya - Kadın

5 Eylül 2020 Yol Bisikleti Grand Prix Mount Erciyes 2.200 MT - Kadın

5 Eylül 2020 Yol Bisikleti Grand Prix Mount Erciyes 2.200 MT - Erkek

6 Eylül 2020 Yol Bisikleti Grand Prix World's Best High Altitude - Erkek

6 Eylül 2020 Yol Bisikleti Grand Prix World's Best High Altitude - Kadın

10 - 13 Eylül 2020 Dağ Bisikleti Mega Saray Erciyes Hotel MTB Yarışları-4 Gün/4 Yarış

14 Eylül 2020 Yol Bisikleti Grand Prix Velo Erciyes - Erkek

14 Eylül 2020 Yol Bisikleti Grand Prix Velo Erciyes - Kadın

15 Eylül 2020 Yol Bisikleti Grand Prix Central Anatolia - Kadın

15 Eylül 2020 Yol Bisikleti Grand Prix Central Anatolia - Erkek

17 - 20 Eylül 2020 Dağ Bisikleti Velo Erciyes MTB Yarışları - 4 Gün/4 Yarış

20 Eylül 2020 Dağ Bisikleti Erciyes Downhill

23 Eylül 2020 Dağ Bisikleti Central Anatolia MTB Cup

24 Eylül 2020 Dağ Bisikleti Kayseri MTB Cup

27 Eylül 2020 Dağ Bisikleti Kayseri Velo Erciyes Downhill

1 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Zafer Bayramı - Victory Day MTB Cup

2 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Mirada Del Lago Hotel MTB Cup

3 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Mt Argeus 2.200 mt MTB Cup

4 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Best High Altitude MTB Cup

8-11 Ekim 2020 Dağ Bisikleti Marmonti Erciyes MTB yarışları - 4 Gün/4 Yarış

Vatandaşlar www.cyclingerciyes.com web sayfasını ziyaret ederek, detaylı bilgi edinebilecek. - KAYSERİ

Erciyes, Develi, Eylül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 22:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları başladı - Son Dakika Spor

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