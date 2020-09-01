Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Müsabakaları başlıyor - Son Dakika

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Müsabakaları başlıyor

Kayseri'de 3 Eylül ve 11 Ekim tarihleri arasında 32 uluslararası bisiklet müsabakası düzenlenecek.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Müsabakaları başlıyor, System.String[]

Kayseri'de 3 Eylül ve 11 Ekim tarihleri arasında 32 uluslararası bisiklet müsabakası düzenlenecek. Erciyes, dünyada en fazla uluslararası yarışa ev sahipliği yaparak bisiklet camiasına damgasını vuracak.

Erciyes Yüksek İrtifa Kampları ve Bisiklet Yarışları'na Türkiye başka olmak üzere dünyanın dört bir yanından ABD, İtalya, İspanya, Rusya, Belçika, Ukrayna, Çin, Azerbaycan, Kuveyt, Kolombiya'dan bisiklet takımları katılacak. Erciyes'teki müsabakalara 90 erkek, 55 kadın profesyonel sporcu katılacak. Organizasyon Kayseri şehir merkezi başta olmak üzere Melikgazi, Talas, Kocasinan, Develi, Yahyalı, Hacılar, Yeşilhisar, Felahiye, Özvatan, Tomarza güzergahlarında yapılarak, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin olduğu yerler ön palana çıkartılacak. Dağ bisikleti ve Downhill yarışları ise Erciyes Bike Park parkurlarında gerçekleşecek. Korona virüs salgını nedeniyle dünya genelinde yüzlerce yarış organizasyonunun iptal olması tüm profesyonel bisiklet takımlarının gözlerini Kayseri Erciyes Dağı'na çevirdi. 2 bin 200 metrede konaklama imkanı, yolların kalitesi ve çeşitliliği, dağın havaalanına yakınlığı, özellikle Avrupa olmak üzere birçok noktadan direkt uçuş imkanı, iklimi, Avrupa'da bulunan rakip dağlara kıyasla kaliteli hizmet sunması ve ülkemizin birçok ülkeden vizesiz seyahate açık olması bölgeyi ön plana çıkarıyor.

Müsabakalar öncesinde Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve VELO Erciyes Organizatörü Mustafa Kemal Can Fedai ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Erciyes Master Planı'nın meyvelerini sadece kış ve kayak turizminde değil, aynı zamanda sportif disiplinlerde, bütün sportif branşlarda da görmeye başladıklarını kaydeden Cıngı, "Biliyorsunuz ki Erciyes'te Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yatırımları büyük bir hızla devam ediyor. Erciyes Master Planı'nın meyvelerini sadece kış ve kayak turizminde değil, aynı zamanda sportif disiplinlerde, bütün sportif branşlarda da görmeye başladık. 2011 yılında kurulduğumuz andan itibaren de Erciyes'te özellikle bisiklet sporuna ayrı bir ehemmiyet verdik. Yatırımlarımızı ona göre şekillendirdik. 'Erciyes'i Türkiye'de bisikletin merkezi yapacağız' diye bir vizyon ortaya koyduk. Şimdiye kadar da her geçen yıl üzerine koyarak ilerlettik ve Erciyes'te ilk yaptığımız işlerden bir tanesi; dağ bisiklet parkurlarımızı çıkartmak ve haritalandırmaktı. Hemen akabinde yaklaşık 180 kilometrelik bir parkur işaretleyip haritalandırdıktan sonra da Alp'lerde çok yaygın olan downhill parkurlarımızı oluşturduk. Hem dağ bisikleti hem de downhill iniş parkurlarında Avrupa kupalarına varıncaya kadar birçok uluslararası organizasyon düzenledik. Bisiklet takımlarının yüksek irtifa kamp ihtiyacına binaen de Erciyes'i özellikle tüm dünyadan gelecek profesyonel bisiklet takımları için hem yol bisikletçileri hem de dağ bisikletçileri hem de iniş parkurcuları için bir yüksek irtifa kamp merkezi haline getirme çalışmalarımız da özellikle son 5 yıldır yoğunlaştı" dedi.

"Kayseri'den büyük gelecek bekliyoruz"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, "Artık dünya her geçen gün bisiklete olan desteğini artırarak devam ediyor. Neden; bisiklet sporu oturarak yapılan tek spordur. Tok karnına yapılabilecek tek spordur. Bugün bisiklet sporu yapanların büyük bir çoğunluğunda bir rahatsızlık pek göremezsiniz. Aileden gelen bir şey varsa vardır. Halen o heyecanlarını artırarak devam ediyorlar. Bundan dolayı biz bisiklet sporlarına ne kadar önem verirsek hem turizme destek vermiş olacağız, dünyada ülkemizin tanıtımına destek vereceğiz. İnşallah biz Kayseri'den büyük gelecek bekliyoruz. Kayseri bölge itibariyle inanılmaz güzel bir yer. Burada yaptığımız antrenmanlar ve organizasyonlar sizi 1 yıl ileri taşıyacak kadar güzelliklere doğru götürüyor" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise, "Erciyes'te yüksek irtifa kamp merkezinin temellerinin atılması, 9 yıldır yapılan çalışma, belediyemizin üstün gayreti ve kamu kuruluşlarının desteği ile gelinen seviye bellidir. Federasyonumuza minnettarız, teşekkür ediyoruz. Müsabakaların büyük çoğunluğunu şehrimizde yapma noktasında iradeyi ortaya koydular. Yoksa şu an yapılan bu müsabakaları yapmak isteyen başka iller ve başka firmalar da olabilir" diye konuştu.

VELO Erciyes Organizatörü Mustafa Kemal Can Fedai de, yarışlar hakkında bilgiler verdi. - KAYSERİ

Kayseri, Erciyes, Eylül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 14:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Müsabakaları başlıyor - Son Dakika Spor

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