Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, ikinci gününde Grand Prix Kapadokya etabıyla devam etti.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, ikinci gününde Grand Prix Kapadokya etabıyla devam etti. Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, ABD, İtalya, İspanya, Rusya, Belçika, Ukrayna, Çin, Azerbaycan, İsrail, Kuveyt, Tunus ve Kolombiya'dan 120 sporcu, yarışların ikinci gününde Kayseri'nin Develi ilçesinden başlayıp, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçelerini aşarak pedal çevirdi. Erkeklerin 180 kilometrelik mesafe katettiği etapta Ukrayna'dan Mykhaylo Kononenko birinci, Rusya'dan Ivan Smirnov ikinci, Ukrayna'dan Vitaliy Buts üçüncü oldu. Kadın bisikletçilerin 120 kilometre katettiği etapta ise Ukrayna'dan Valeriya Kononenko birinciliği, aynı ülkeden Olha Kulynych ikinciliği, Rusya'dan Aigul Gareeva üçüncülüğü elde etti. Yarışlara, Grand Prix Mount Erciyes etabıyla devam edilecek.

Ukrayna, Erciyes, Rusya, Spor, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 09:19 - Kaynak: AA Son Dakika › Spor › Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları - Son Dakika Spor

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