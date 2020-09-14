Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışlarında "Grand Prix Velo Erciyes" etabı koşuldu.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışlarında "Grand Prix Velo Erciyes" etabı koşuldu. Erciyes AŞ yetkilerinden alınan bilgiye göre, Develi-Yeşilhisar- Yahyalı ilçeleri arasındaki parkurda kadın bisikletçiler 125 kilometre, erkekler ise 180 kilometrelik mesafe katetti. "Grand Prix Velo Erciyes" etabında kadınlarda birinciliği Ukrayna Milli Takımı'ndan Valeria Kononenko, ikinciliği Rusya Milli Takımı'ndan Lulia Galimullina, üçüncülüğü ise aynı ülke takımında Anastasia Pecherskikh elde etti. "Elite Kadınlar" kategorisinde en genç sporcu ödülünü Lulia Galimullina aldı. Erkeklerde Ukrayna Milli Takımı'ndan Vitaliy Buts birinci, aynı ülkeden Oleksandr Holovash ikinci, Bahreyn Bisiklet Takımı'ndan Elchin Asadov ise üçüncü oldu. "En genç sporcu" ödülünü ise Rusya Bisiklet Milli Takımından Savva Novikov elde etti. Müsabakalarda dereceye giren sporculara ödüllerini Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı takdim etti. Yarışlara yarın "Grand Prix Central Anatolia" etabıyla devam edilecek.

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