Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'na devam edildi

Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti müsabakalarının "Zafer Bayramı MTB Cup" etabı tamamlandı.

Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen yarışlar Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ, Erciyes Yüksek İrtifa Spor Turizmi Derneği, Velo Erciyes Organizasyonu, Uluslararası Bisiklet Birliği (Union Cycliste Internationale) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ile Develi Belediyesi, Spor AŞ, Kayseri Ulaşım AŞ, İl Sağlık Müdürlüğü ve Oran Kalkınma Ajansı gibi kuruluşların destekleriyle yapıldı.

Cross Country Olimpik C2 dağ bisikleti yarışları elit erkekler ve junior erkekler kategorilerinde gerçekleştirildi.

Sporcular Erciyes'in 2 bin 200 metresindeki parkurda inişli, çıkışlı arazi şartlarında yarış boyunca 26 kilometreyi katetti.

"Zafer Bayramı MTB Cup" yarışlarında elit erkeklerde Fransa'nın Team Giant France bisiklet takımından Hugo Weiss birinci, Veloproshop By Maxperf bisiklet takımından Baptiste Truntschka ikinci, Kayseri Talas Gençlik ve Spor Kulübü'nden Mehmet Alper üçüncü oldu.

Junior erkeklerde ise birinciliği Fransa'nın Passion Vtt Beaucourt bisiklet takımından Trimaille Corentin, ikinciliği Billotet Mathieu, üçüncülüğü de Kayseri Talas Gençlik ve Spor Kulübü'nden Muhammed Çadır elde etti.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödül verildi.