Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'na devam edildi

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nda "Marmotini Erciyes" etabının "Cross County Time" bölümü tamamlandı.

Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen yarışlar, elit erkekler ve elit kadınlar olmak üzere 2 kategoride düzenlendi.

Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Fransa ve Kazakistan'dan katılan 20 sporcu, zorlu parkurda pedal çevirdi.

Sporcular, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metre rakımında inşa edilen parkurda inişli çıkışlı arazi şartlarında 4,3 kilometre mesafe kat etti.

Yarışlarda elit erkeklerde Fransa'nın Sunn Factory Racing takımından Joshua Dubau birinci, Giant France XC Team takımından Thibault Daniel ikinci, Sunn Factory Racing takımından Lucas Dubau da üçüncü oldu.

İki kişinin yarıştığı elit kadınlarda ise Brisaspor'dan Semra Yetiş birinciliği, Zehra Kargın da ikinciliği elde etti.

Yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.