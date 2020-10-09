Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'na devam edildi

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nda "Marmotini Erciyes" etabının "Cross Country Point S2" bölümü tamamlandı.

Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen yarışlar, elit erkekler, elit kadınlar, junior erkekler ve junior kadınlar olmak üzere 4 kategoride düzenlendi.

Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Fransa ve Kazakistan'dan katılan 27 sporcu, zorlu parkurda pedal çevirdi.

Sporcular, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metre rakımında inşa edilen parkurda inişli çıkışlı arazi şartlarında 36 kilometre mesafe katetti.

Elit erkeklerde Fransa'nın Sunn Factory Racing takımından Dubau Joshua, elit kadınlarda Brisaspor'dan Semra Yetiş ve junior erkeklerde Kazakistan Milli Takımı'ndan Yegor Karassyov birinci sırayı alırken, junior kadınlarda ise yarışı tamamlayan sporcu olmadı.