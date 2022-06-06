Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde polis, KADES'i tanıttı - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde polis, KADES'i tanıttı

06.06.2022 18:06
Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde polis, KADES'i tanıttı

Kayseri'de polis ekipleri, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen "21. Öğrenci Bahar Şenliği"nde kadınlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

Kayseri'de polis ekipleri, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen "21. Öğrenci Bahar Şenliği"nde kadınlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, KADES tanıtımının yapılabilmesi ve toplumsal bilincin arttırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Polis, bu kapsamda, 4 gün süren ERÜ'deki "21. Öğrenci Bahar Şenliği"nde 1000 adet bilgilendirici broşür dağıttı.

Ayrıca, şenlikte dijital ekrana KADES bilgilendirme broşürü ve kısa tanıtım filmi yansıtıldı.

YORUMLAR
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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu KADES Gençlere tanıtıldı KADES Gençlere tanıtıldı
Kaynak: AA

Kayseri, Erciyes, KADES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde polis, KADES'i tanıttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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