Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden 480 öğrenci mezun oldu - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden 480 öğrenci mezun oldu

20.07.2022 13:12
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden 480 öğrenci mezun oldu

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi'nde 14 bölümden 480 öğrenci mezun oldu.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi'nde 14 bölümden 480 öğrenci mezun oldu.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Marianne Molu Amfi'de gerçekleştirilen mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özen Tok, mezun öğrencileri tebrik ederek, meslek hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmasında öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise şunları kaydetti:

"Sevgili mezunlarımız, ülkemizin saygın araştırma üniversitelerinden birisi olan ve 44 yıllık köklü geçmişi ile sıralamalarda her zaman önlerde yer alan ve mensubu olmaktan her zaman gurur duyacağınız Erciyes Üniversitesi'nden güzel bir eğitim-öğretim hayatını geride bırakarak bugün mezun oluyorsunuz. Eğitim hayatınız boyunca üniversite yönetimi olarak, eğitim ve araştırma olanaklarınızı en üst düzeye çıkarmak, her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerinizde yanınızda olmak için bizler gayret gösterdik. Sizler de Erciyes Üniversitesi aidiyetinizi lütfen unutmayın."

Tören, 14 bölümden mezun 480 öğrenciye diploma takdiminin ardından sona erdi.

Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kasım Özgen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden 480 öğrenci mezun oldu - Son Dakika

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