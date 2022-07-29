Rektör Prof. Dr. Çalış, üniversite adaylarını ERÜ'ye davet etti - Son Dakika
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Rektör Prof. Dr. Çalış, üniversite adaylarını ERÜ'ye davet etti

29.07.2022 10:37
Rektör Prof. Dr. Çalış, üniversite adaylarını ERÜ'ye davet etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2022) sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak adayları ERÜ'ye davet etti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2022) sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak adayları ERÜ'ye davet etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, tercih yapacak olan öğrencilere seslenerek ERÜ'ye davet etti.

Çalış, 1978 yılında kurulan ERÜ'nün, köklü gelenekleri ve alanlarında uzman akademisyen kadrosu ile Türkiye'deki araştırma üniversiteleri arasında 8. sırada yer aldığını belirtti.

ERÜ'nün Yükseköğretim Kurulundan 5 yıl süreyle tam akreditasyon alan 6 üniversite arasında yer aldığının aktaran Çalış, ayrıca GreenMetric en çevreci üniversiteler sıralamasında da dünya üniversiteleri arasında ilk 100'de, Türkiye üniversiteleri arasında ise üçüncü sırada yer aldığını anımsattı.

Çalış, ERÜ üst yönetimi olarak eğitim, araştırma ve öğrenci odaklı misyona sahip olduklarını belirterek, "Aday öğrencilerimizi, öğrenci ve araştırma odaklı yönetim anlayışı ile Kayseri'nin gözbebeği Erciyes Üniversitesi ailesine katılmaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Mustafa Çalış, Erciyes, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rektör Prof. Dr. Çalış, üniversite adaylarını ERÜ'ye davet etti - Son Dakika

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