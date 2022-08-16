ERÜ'den "Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması"nda başarı - Son Dakika
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ERÜ'den "Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması"nda başarı

16.08.2022 16:44
ERÜ'den "Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması"nda başarı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Shanghai Ranking Consultancy tarafından hazırlanan "2022 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması"na (ARWU) giren 11 üniversite içinde yer aldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Shanghai Ranking Consultancy tarafından hazırlanan "2022 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması"na (ARWU) giren 11 üniversite içinde yer aldı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Nobel ödüllerini ve branş madalyalarını kazanan mezun ve personel sayısı, Clarivate Analytics HighlyCitedResearchers veri tabanında yer alan nitelikli araştırmacı sayısı, Nature ve Science dergilerinde yayınlanan makale sayısı, SCI-Expanded ve SSCI indekslerinde yer alan makale sayısı ve kurumun kişi başına düşen akademik performansı olmak üzere 6 kategoride değerlendirme yapan sıralama sisteminin sonuçları açıklandı.

2500'den fazla üniversitenin değerlendirildiği ve en iyi 1000 üniversitenin sıralama sonuçlarının yayımlandığı sıralamada, Erciyes Üniversitesi sıralamaya giren 11 üniversite içerisinde yer aldı.

Erciyes Üniversitesi ulusal sıralamada Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi ile birlikte 6. sırayı paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite olarak yeni bir başarıya imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ARWU sıralamasında ilk 1000 üniversite arasında yer almaktan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Erciyes Üniversitesinin dünyada ilk 500 üniversite arasında yer almasını hedeflediklerini aktaran Çalış, "Göreve geldiğimiz günden bu yana öğrenci ve araştırma odaklı yönetim anlayışı ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz. Üniversitemizin başarılarında emeği geçen tüm mensuplarımıza, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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KAYÜ ile Erciyes A.Ş. arasında işbirliği protokolü imzalandı KAYÜ ile Erciyes A.Ş. arasında işbirliği protokolü imzalandı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 'Dünya Üniversiteleri' sıralamasında ilk 600'e girdi Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 'Dünya Üniversiteleri' sıralamasında ilk 600'e girdi
Kaynak: AA

Shanghai, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ERÜ'den 'Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması'nda başarı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ERÜ'den "Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması"nda başarı - Son Dakika
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