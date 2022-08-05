ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu, sağlık çalışanına saldırıyı kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu, sağlık çalışanına saldırıyı kınadı

05.08.2022 20:44
ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu, sağlık çalışanına saldırıyı kınadı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Doç. Dr. Fatih Horozoğlu, Türkan-Mehmet Büyüknalbant Çocuk Acil Servisi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Doç. Dr. Fatih Horozoğlu, Türkan-Mehmet Büyüknalbant Çocuk Acil Servisi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı.

Horozoğlu, yaptığı yazılı açıklamada acil servise yakınını getiren iki hasta yakının, maskelerini takmaları konusunda kendilerini uyaran güvenlik görevlisini darbettiğini belirtti.

Güvenlik görevlisinin aldığı darbeler sonucunda yere düşerek başından yaralandığı vurgulayan Horozoğlu, "Bugün hastanemizde menfur bir saldırı gerçekleşti. Hasta yakınları maskesiz olarak içeriye girmek istediklerinde güvenlik görevlisi arkadaşımız bu şekilde içeriye girmelerinin doğru olmadığını, hastayla beraber bir kişinin içeriye girmesini söylediğinde hasta yakınlarından iki tanesi kendisini darbetti. Başında ciddi şekilde yaralanma meydana gelmiş. Hastalara en iyi şekilde hizmet vermek için emeğini esirgemeyen, başta fiziksel şiddete maruz kalan güvenlik görevlisi arkadaşımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti hastanemiz ve insanlık adına kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Sakarya'da çocuk görüşme merkezi tanıtıldı Sakarya'da çocuk görüşme merkezi tanıtıldı FATİH'TE KAÇIRILMAK İSTENEN ÇOCUĞUN BABAANNESİ O ANLARI ANLATT FATİH'TE KAÇIRILMAK İSTENEN ÇOCUĞUN BABAANNESİ O ANLARI ANLATT
Kaynak: AA

Erciyes, Çocuk, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu, sağlık çalışanına saldırıyı kınadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:24 Soçi'de yapılan Erdoğan-Putin zirvesinden sonra ortak bildiri: Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı dayanışma içinde mücadele edilecek
20:04 Süper Lig, İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasıyla başlıyor! Maçın ilk 11'leri netleşti
19:49 UEFA, Putin tezahüratlarının yapıldığı Dinamo Kiev karşılaşması için Fenerbahçe'ye ceza kesti
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesi sona erdi!
19:09 Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın!
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 20:44:40. #1.11#
SON DAKİKA: ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu, sağlık çalışanına saldırıyı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement