ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu, sağlık çalışanına saldırıyı kınadı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Doç. Dr. Fatih Horozoğlu, Türkan-Mehmet Büyüknalbant Çocuk Acil Servisi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı.

Horozoğlu, yaptığı yazılı açıklamada acil servise yakınını getiren iki hasta yakının, maskelerini takmaları konusunda kendilerini uyaran güvenlik görevlisini darbettiğini belirtti.

Güvenlik görevlisinin aldığı darbeler sonucunda yere düşerek başından yaralandığı vurgulayan Horozoğlu, "Bugün hastanemizde menfur bir saldırı gerçekleşti. Hasta yakınları maskesiz olarak içeriye girmek istediklerinde güvenlik görevlisi arkadaşımız bu şekilde içeriye girmelerinin doğru olmadığını, hastayla beraber bir kişinin içeriye girmesini söylediğinde hasta yakınlarından iki tanesi kendisini darbetti. Başında ciddi şekilde yaralanma meydana gelmiş. Hastalara en iyi şekilde hizmet vermek için emeğini esirgemeyen, başta fiziksel şiddete maruz kalan güvenlik görevlisi arkadaşımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti hastanemiz ve insanlık adına kınıyoruz." ifadelerini kullandı.