Erciyes Üniversitesinde "döküntü elmalar" probiyotik sirkeye dönüştürülüyor - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesinde "döküntü elmalar" probiyotik sirkeye dönüştürülüyor

15.09.2022 11:08
Erciyes Üniversitesinde "döküntü elmalar" probiyotik sirkeye dönüştürülüyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesinin bahçelerindeki ekonomik değeri olmayan "döküntü elmalar", probiyotik sirke yapılarak ekonomiye kazandırılıyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesinin bahçelerindeki ekonomik değeri olmayan "döküntü elmalar", probiyotik sirke yapılarak ekonomiye kazandırılıyor.

ERÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aziz Şatana ve fakülte öncülüğünde başlatılan çalışmayla, 5 dönümde kurulu Araştırma ve Uygulama Bahçesi'nde ağaç altına dökülen elmalar probiyotik sirkeye dönüştürülüyor.

Şatana, AA muhabirine, araştırma ve uygulama bahçesinde 1225 elma ağacı bulunduğunu söyledi.

Elmaları sofralık olarak değerlendirdiklerini anlatan Şatana, ağaçlardan dökülen elmaların ise sirke üretiminde kullanıldığını belirtti.

Şatana, TÜBİTAK projesiyle kurulan Erciyes Teknopark'taki AR-GE şirketinde probiyotik bakteriler üzerine çalıştıklarını, atıl elmaları da bu projeye dahil ettiklerini dile getirdi.

10 ton üretim hedefleniyor

Bu kapsamda geçen yıl deneme yaparak 1 ton probiyotik sirke ürettiklerini ifade eden Şatana, bu sene 10 ton üretim hedeflediklerini söyledi.

Elmaların toplanma aşamasında olduğunu vurgulayan Şatana, şunları kaydetti:

"Şu anda elma hasadındayız. Yerdeki elmalar toplanıyor. Bu elmalarda ilaç kullanılmıyor. Elmaları topladıktan sonra parçalamak suretiyle sirke tanklarımıza koyuyoruz. Sirke tanklarında da elmalar birkaç gün bekliyor çünkü elmaların mutlaka bakterilerle bir araya gelmesi gerekiyor. Yani yıkanmış elmalarda hemen sirkenin yapılmamasına özen gösteriyoruz. En sonunda yaklaşık 7-8 ay neticesinde sirkelerimizi tanklardan süzmek suretiyle şişelemeye başlıyoruz. Bekleyen bu sirkeler daha sonra üniversitemizin ve Ziraat Fakültemizin satış mağazasında tüketicilerle buluşuyor."

Şatana, endüstriyel sirkelerde probiyotik bakteri bulunmadığını, sirke üretiminde mutlaka probiyotik bakterilerin kullanılması gerektiğini vurguladı.

Sirkede yüzde 40 meyve kullandıklarını ifade eden Şatana, bunun hem fermantasyonu hem de aromayı artırarak kaliteyi yükselttiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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