Erciyes Üniversitesi Genç Kızılay Kulüp Başkanı Melih Kamış Açıklaması

Genç Kızılay Kayseri Şubesi, düzenlediği kitap okuma etkinliği ile katılımcıların kendi evlerinden getirdiği kitapları okuduktan sonra köy okullarına gönderecek. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Genç Kızılay Kulüp Başkanı Melih Kamış, "Okunan kitaplar Konya Karapınar'daki köy okuluna gönderilecek" dedi.



Kayseri Kalesi'nde düzenlenen etkinliğe Genç Kızılay Kayseri şubesi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Dünyada okuma sırasında 86. sırada Türkiye'nin olduğunu ve okuyarak ancak bir yerlere gelineceğini söyleyen Erciyes Üniversitesi Genç Kızılay Kulüp Başkanı Melih Kamış, "Burada arkadaşlarımızla beraber sosyal farkındalık anlamında, kitap okuma alışkanlıklarını yenileme amacıyla sosyal farkındalık etkinliği gerçekleştiriyoruz. Üniversitemizden gelen, lisemizden gelen ve okumayan vatandaşlarımızdan gelenlerle bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Genç Kızılay Kayseri iletişim bilimlerine daha önce başvuru oldu. Konya Karatay da Yarma ortaokulu öğrencilerine kitap eksikliği varmış, bizde bu projeyi yaparken arkadaşlarımızla beraber herkes kendi kitabını getirdi, kitaplarını okuyacaklar kitaplarını okuduktan sonra bağışlayacaklar. Bu bağışlanan kitaplar Konya Karatay da Yarma ortaokuluna götürülecek. İnsan bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olamaz. İnsanlar öncelikle okumalıdır. Okudukça kendini geliştirir ve bu sayede bir yerlere gelebilir. Bu yüz den okumanın önemi oldukça fazla. Çünkü TÜİK raporlarına göre Dünyada 86. Sıradayız. Bu yüzden tüm halkımızı yapacağımız bu tür etkinliklere bekliyoruz" dedi.



Erciyes Üniversitesi Astronomi Uzay Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Rana Çolak da, "Günümüz çağında ilerledikçe Telefon bağımlılığı, Bilgisayar bağımlığı noktasına doğru ilerlemekteyiz. Okuma oranımız çok düştü bu yüzden genç Kızılay ERÜ ve genç Kızılay Kayseri olarak burada insanların kitap okuma bilincine varmasının gerektiğini söylemeye çalışıyoruz. Günde 1 saat kitap okumamız bize bir şey kaybettirmeyecek ama birçok şey kazandıracak. İnşallah yeni nesil kitap okuyan bir nesil olarak büyüyecek" ifadelerini kullandı. Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi Yusuf Özkurt, " Kitap Okuyarak farkındalık kazandırmak istiyoruz. Kitap insanın ufkunu genişletir herkesi kitap okumaya davet ediyorum" dedi.



Daha aydın bir gelecek için kitap okunması gerektiğini söyleyen Türkçe Öğretmenliği öğrencisi Nisa Karakılınç, "Kayseri'deki insanlara daha iyi örnek olabilmek için kitaplarımızı toplayıp buraya geldik. Mustafa Kemal Atatürk'ünde en sevdiği etkinlik olan kitap okumak bizleri daha aydın bir geleceğe taşıyacaktır" dedi. - KAYSERİ