Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde mezuniyet sevinci yaşandı - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde mezuniyet sevinci yaşandı

21.07.2022 11:19
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde mezuniyet sevinci yaşandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri, mezuniyet sevinci yaşadı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri, mezuniyet sevinci yaşadı.

ERÜ Marianne Molu Amfi Tiyatro'da düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin üniversitenin en köklü, en kaliteli fakültelerinden biri olduğunu söyledi.

ERÜ'nün sadece Türkiye'de değil, dünyada sayılı kaliteli üniversitelerden biri olduğunu aktaran Çalış, "Araştırma üniversitesi olarak 8. sıradayız, önümüzde Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi var, onlara bir adım kaldı, inşallah onları da yakalayacağız ve geçeceğiz, hedefimiz ilk 5. Orta ve uzun vadeli hedefimiz ise dünyada ilk 500." dedi.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Faik Bilgili de öğrencileri tebrik ederek, yeni hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından, dereceye giren öğrenciler, plaket ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi, öğrencilerin mezuniyet belgeleri verildi.

Tören sonunda öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

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Kaynak: AA

Mustafa Çalış, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde mezuniyet sevinci yaşandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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