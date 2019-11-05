Son Dakika Haberleri: Erciyes Üniversitesi LÖSEV Fayda Topluluğu'ndan anlamlı ziyaret
Son Dakika Güncel Erciyes Üniversitesi LÖSEV Fayda Topluluğu'ndan anlamlı ziyaret

Erciyes Üniversitesi LÖSEV Fayda Topluluğu'ndan anlamlı ziyaret

6 saat önce

Erciyes Üniversitesi LÖSEV fayda topluluğu, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara moral ziyaretinde bulundu.

Erciyes Üniversitesi LÖSEV Fayda Topluluğu'ndan anlamlı ziyaret, System.String[]

Erciyes Üniversitesi LÖSEV fayda topluluğu, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara moral ziyaretinde bulundu. Minik çocuklara hediyeler veren topluluk, dikkat çeken bir farkındalığa imza attı.


Erciyes Üniversitesi LÖSEV fayda topluluğu başkanı Cemre Dedeoğlu ve Başkan yardımcısı Nurbanu Avşaroğulları ile yönetim kurulu üyeleri, gönüllüler eşliğinde Kayseri Şehir Hastanesi'ne gitti. Grup Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklarla buluştu. Eğlenceli ve aynı zamanda büyük moral kaynağı olan ziyarette ayrıca minik çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Yüzleri gülen minik çocuklar neşeli saatler geçirdi. Başkan Cemre Dedeoğlu, "Her fırsatta yaptığımız etkinliklerin bu kez adresi Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar oldu. Onlara moral vererek azda olsa mutluluklarına ortak olmak bizleri mutlu ediyor. Gurubumuzla birlikte minik çocuklara çeşitli hediyeler verdik" dedi.


Birlik ve beraberliğin güzel bir örneğini sergileyen Erciyes Üniversitesi LÖSEV fayda topluluğu, daha sonra hastane bahçesinde havaya bıraktıkları rengarenk balonlarla gökyüzünü renklendirdi. - KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi, Şehir Hastanesi, Kayseri, LÖSEV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:46 Kaynak: İHA
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