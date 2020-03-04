Erciyes Üniversitesi, Muaythai'de Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi, Muaythai'de Türkiye Şampiyonu oldu

6 saat önce

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde düzenlenen 12. Üniversiteler Arası Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden Erciyes Üniversitesi Muaythai takımı Genel Klasmanda Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Erciyes Üniversitesi, Muaythai'de Türkiye Şampiyonu oldu, System.String[]

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde düzenlenen 12. Üniversiteler Arası Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden Erciyes Üniversitesi Muaythai takımı Genel Klasmanda Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.


12. Üniversiteler Arası Muaythai Türkiye Şampiyonası Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapıldı. 45 üniversiteden 350 sporcunun mücadele ettiği şampiyona sonunda Erciyes Üniversitesi Büyük Erkek A-DIV. ve Genel Toplamda Türkiye Şampiyonu oldu. Erciyes Üniversitesi, Büyük Erkek B-DIV. kategorisinde Türkiye dördüncüsü, Büyük Bayanlarda ise Türkiye üçüncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Üniversiteler Arası Muaythai Şampiyonasından Şampiyonluklarla dönen Erciyes Üniversitesi Muaythai takımını ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.


Müsabakalarda derece alan sporcular şöyle:


A Class Fatih Değer 1.


B Division Ahmet Yangel 1.


Deniz Demir 2.


Bekir Karadayı 2.


Aybüke Çelik 2.


Semiha Yörük 2.


Emre Batuhan Yılmaz 2.


Mehmet Tecir 2.


Adem Dirik 2.


Turgut Kocakaya 2.


Tugberk Bozkurt 3.


Esra Ergül 3. - KAYSERİ

Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:18 Kaynak: İHA
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