Erciyes Üniversitesi'nde Araştırmacılara Cihaz Desteği

Erciyes Üniversitesi
(ERÜ) Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (TAUM), X ışınları toz difraktometre cihazı (XRD) alındı.
ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Üniversite imkanları ile temin edilen ve Kayseri
'de tek olan yeni cihaz, çimento ve ilaç sanayi, gıda sektörü, madencilik ve endüstriyel uygulamalar ile kalite kontrol ölçümlerinde sadece Erciyes Üniversitesi'ndeki araştırmacılara değil, üniversite dışındakilere de hizmet verecek.
TAUM Müdürü Prof. Dr. Uğur Şahin
, XRD cihazının bu yıl TAUM'a kazandırılan ikinci büyük cihaz olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Yeni cihaz Erciyes Üniversitesi ve diğer üniversitelerin araştırmacılarına, Kayseri bölgesinde yer alan sanayici ve madencilere hizmet verecek şekilde tercih edilmiştir. Hem araştırmacılara hem de üniversite sanayi işbirliği kapsamında diğer sektörlere hizmet verecek. Cihazımızın kütüphanesinde yaklaşık 546 bin bileşik olduğundan yeni sentezlenmiş bileşiklerin yapısının aydınlatılması rahatlıkla yapılabilmektedir. Ayrıca cihazımız gelişmiş 3. nesil dedektörü sayesinde yüksek veri toplama kapasitesine sahip olup, çok küçük pikleri dahi dedekte edebilmektedir."
Üniversite imkanları ile alınan ve yaklaşık 2 milyon liraya mal olan cihazla ilgili Rektör
Prof. Dr. Mustafa Çalış
ise alınan cihazın araştırma alt yapısına katkı sağlayacağını, işbirliklerini arttıracağını belirtti.