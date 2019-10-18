Erciyes Üniversitesi'nde Okçuluk Kursu başladı
1 saat önce
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Erciyes Üniversitesinde açılan Okçuluk Kursu başladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:31 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü tarafından Erciyes Üniversitesinde açılan Okçuluk Kursu başladı.
İl Müdürlüğü Okçuluk Antrenörü Ramazan Açıkgöz nezaretinde Erciyes Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler okçuluk branşı ile tanıştı. 50 öğrencinin katılımı ile başlayan Okçuluk Kursuna her geçen gün ilgi artıyor. - KAYSERİ
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