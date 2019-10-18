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Son Dakika Spor Erciyes Üniversitesi'nde Okçuluk Kursu başladı

Erciyes Üniversitesi'nde Okçuluk Kursu başladı

1 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Erciyes Üniversitesinde açılan Okçuluk Kursu başladı.

Erciyes Üniversitesi'nde Okçuluk Kursu başladı, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü tarafından Erciyes Üniversitesinde açılan Okçuluk Kursu başladı.


İl Müdürlüğü Okçuluk Antrenörü Ramazan Açıkgöz nezaretinde Erciyes Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler okçuluk branşı ile tanıştı. 50 öğrencinin katılımı ile başlayan Okçuluk Kursuna her geçen gün ilgi artıyor. - KAYSERİ

Erciyes, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:31 Kaynak: İHA
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